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Ryan Babel, Hollanda tarihine geçti

29.03.2021 20:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda son 50 yılın en uzun süre forma giyen oyuncusu oldu.

Ryan Babel, Hollanda tarihine geçti

Galatasaray'ın deneyimli futbolcusu Ryan Babel, Hollanda Milli Takımı'nda tarihe geçti.

Letonya maçında sonradan oyuna giren Babel, ülkesi adına son 50 yılın en uzun süre milli takımda oynayan oyuncusu oldu.

16 yıldır Hollanda Milli Takımı'nda görev yapan Babel, ülkesi adına tüm zamanların ise en uzun süre forma giyen dördüncü oyuncusu konumunda. Abel Lenstra 19 yıl, Bertus de Harder ve Mick Clavan ise 16'şar yıl Hollanda forması giydi. Ancak son 50 yılda 16 yıla ulaşan ilk futbolcu Babel oldu.

Babel, Hollanda'nın iki efsanesi Arjen Robben (14 yıl) ve Wesley Sneijder'ı (15 yıl) daha önce geride bırakmıştı.

Ryan Babel'in EURO 2020 kadrosunda da olması bekleniyor.

Hollanda formasını en uzun süre giyen futbolcular (Tüm zamanlar)

  1. Abel Lenstra: 1940-1959 (19 yıl)
  2. Bertus de Harder: 1938-1955 (16 yıl)
  3. Mick Clavan: 1948-1965 (16 yıl)
  4. Ryan Babel: 2005-... (16 yıl)
  5. Jan Jongbloed: 1962-1978 (15 yıl)
  6. Wesley Sneijder: 2003-2018 (15 yıl)
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