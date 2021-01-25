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Ryan Babel'in Galatasaray'a 6 puanlık katkısı!

25.01.2021 11:02 | Son Güncelleme:
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Ryan Babel'in Galatasaray'a 6 puanlık katkısı!

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, bu sezon 3 gol atarken, sarı-kırmızılı takıma puan anlamında önemli katkı yaptı.

Falcao'nun sakatlığı, Diagne'nin cezası sebebiyle Yeni Malatya maçında da Galatasaray'ın forveti Ryan Babel'di. Çok ağır şartlarda oynanan mücadelede Babel, 88'de uzaktan attığı golle takımına kritik bir galibiyet getirdi.

Bu sezon ligde 3. kez fileleri sallayan Hollandalı futbolcu, daha önce 7. haftada 1-0 kazanılan Ankaragücü mücadelesinde golünü atmıştı. Böylece attığı 3 golün 2'sinde direkt 6 puanı Aslan'a kazandıran Babel'in ayrıca 3 de asisti bulunuyor.

Maç sonrası yıldız futbolcu, "Çok zor haftalar ve şanssız bir dönemdi. Çok defansif oynayan bir Malatya takımı vardı. Gol anında bir boşluk buldum ve şut çektim. O şekilde bir gol oldu" dedi.

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