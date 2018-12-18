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Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht: Beşiktaş ile anlaşamadık

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 18.12.2018 15:43 | Son Güncelleme

Beşiktaş sezon sonunda sözleşmesi son erecek olan Ryan Babel ile yeniden anlaşmanın yollarını ararken, oyuncunun menajeri Winnie Haatrecht, siyah-beyazlı ekiple anlaşmaya varamadıklarını belirtti.

Ryan Babel'in menajeri Winnie Haatrecht: Beşiktaş ile anlaşamadık

Ryan Babel'in durumunu Hollanda basınına değerlendiren menajer Haatrecht, ''Sezon sonunda ayrılacak gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

Babel'in başkan Fikret Orman ile yeni sözleşme için dün bir araya geldiğini ancak bu görüşmeden olumlu bir sonuç çıkmadığını belirten Haatrecht, ''Beşiktaş ile anlaştığımız doğru değil. Böyle bir anlaşma olmadı. Babel'in devre arasında sözleşmesinin feshedileceği de doğru değil. Babel şu an için 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'ın sözleşmeli futbolcusu. Görünen o ki 30 Haziran'da da Beşiktaş'tan ayrılacağız. Şu anda Babel'in, Beşiktaş'ın sezon sonuna kadar kalan maçlarına ve Hollanda Milli Takımı'na odaklanmaktan başka bir düşüncesi yok'' şeklinde konuştu.

Beşiktaş'tan Ryan Babel açıklaması: Kabul edilemez!

Bilindiği gibi Beşiktaş, 6 ay sonra sözleşmesi bitecek Ryan Babel ile 2 yıllık yeni kontrat yapmak istiyor. Yeni sözleşmenin gerçekleşmemesi durumunda ise devre arasında Babel'i satarak para kazanmak isteyen siyah beyazlılar, şu ana kadar her iki durumu da hem oyuncuya hem de menajerine kabul ettiremedi.


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Anahtar Kelimeler:
ryan babel Winnie Haatrecht Beşiktaş

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
BJK ŞARTLARINI KABUL EDERSE KALABİLİR.TAKIMA KATKISI QURESMADAN DAHA FAZLA OLDUĞU KESİN. BABEL KENDİSİ BİLİR.YAŞI DA VAR.
gidenleri gördük kırmızı kafa..nerden nereye geldin unutma..
bilerek anlaşmaya yanaşmıyor...tedavi olup sahalara dönmeyi de düşünmüyor...yatarak maaşını alacak ve sezon sonu serbest kalacak...fifanın mevcut kuralları kulüpleri korumuyor bu yüzden futbolcular bu kadar yüksek maaş almasına rağmen keyfine göre oynuyor...performansa dayalı maaş verilse ispanya da göremeyeceğiniz futbol türkiye de oynanır...
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