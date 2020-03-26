Ryan Babel'in paylaşımı, sosyal medyada olay oldu

Ajax forması giyen Ryan Babel'in paylaşımı hem şaşırttı hem de kızdırdı. Dünya koronavirüs ile boğuşurken Galatasaray'ın Ajax'a kiraladığı Ryan Babel'den şaşırtın paylaşım geldi.Babel Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Uyurken para kazanmak için bir yol bulamazsan ölene kadar çalışırsın" ifadelerini kullandı.
Koronavirüs nedeniyle tüm dünya durma noktasına gelirken Babel'in bu paylaşımı tepki çekti. Bazı kullanıcılar Babel'e "Reis sen de uyurken değil de yatarken iyi para kazanıyorsun olsun", "Para kazanırsın ama ne Türkiye de ne de Avrupa'da saygı kazanamayacaksın" şeklinde dönüşler yaptı.
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