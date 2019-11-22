Ryan Babel ısınırken sakatlık yaşadı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Başakşehir maçı öncesinde ısınırken bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri Babel'in tedavisini gerçekleştirirken, Hollandalı oyuncu soyunma odasına gitti.
Tedavisinin ardından oynayabileceğini belirten Babel, maça 11'de başladı.
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