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Ryan Babel ısınırken sakatlık yaşadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 22.11.2019 20:15 | Son Güncelleme

Galatasaray'da Ryan Babel, Başakşehir maçı öncesinde ısınırken bir sakatlık yaşadı. Hollandalı oyuncu tedavisinin ardından mücadelede forma giydi.

Ryan Babel ısınırken sakatlık yaşadı

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Başakşehir maçı öncesinde ısınırken bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekipleri Babel'in tedavisini gerçekleştirirken, Hollandalı oyuncu soyunma odasına gitti.

Tedavisinin ardından oynayabileceğini belirten Babel, maça 11'de başladı.

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ryan babel Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
babek oynamaya gelmediki zaten ????????
Dalgamı geçiyonuz yav
olamaz olamaz olamaz
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