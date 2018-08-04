Ryan Babel önce tepki gösterdi, sonra özür diledi

Beşiktaş Kulübü, Ryan Babel'in hazırlayıp Youtube'dan yayınladığı bir video blogu (vlog), Beşiktaş'ın Twitter hesabından paylaştı.

Bu duruma şaşıran Ryan Babel, bu tweet'in altına "YouTube kanalıma yönlendirmeniz gerekiyordu!" diye yazdı. Ancak Babel'in bu tweet'ine Beşiktaşlı taraftarlar tepki gösterdi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bunun üzerine Babel, hesabından Türkçe bir tweet atarak özür diledi. Babel tweet'inde şunları yazdı: "Yanlış anlaşılma için özür dilerim. Ben Beşiktaş’ı hep sevdim ve hep seveceğim. Hep birlikte Beşiktaş’a odaklanıp bu sene şampiyon olalım."



