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Ryan Babel yeniden Florya'da

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.06.2020 22:04 | Son Güncelleme

Ajax ile olan kiralık sözleşmesi sona eren Ryan Babel, Galatasaray'ın idmanına ziyarette bulundu.

Ryan Babel yeniden Florya'da

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Florya'ya geri döndü.

Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti.

babel
Kısa bir açıklama da yapan tecrübeli isim, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu. Artık Galatasaray'dayım" şeklinde konuştu.

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