Ryan Babel yeniden Florya'da

Galatasaray'ın devre arasında Ajax'a kiraladığı Ryan Babel, Florya'ya geri döndü.
Gün içinde gerçekleşen idmanı takip eden Hollandalı oyuncu, teknik direktör Fatih Terim ile de sohbet etti.
Kısa bir açıklama da yapan tecrübeli isim, "Florya'ya dönmek çok güzel bir duygu. Hocamı ve arkadaşlarımı tekrardan görmek çok güzel. Hollanda ligler bitti biliyorsunuz. Bende oraya kiralık gitmiştim. Bu da demek oluyor ki benim Hollanda maceram sona ermiş oldu. Artık Galatasaray'dayım" şeklinde konuştu.
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