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Ryan Donk, Galatasaray'dan zam talep etti

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.08.2020 16:38 | Son Güncelleme

Galatasaray'da yeni sezonda kadroda olması planlanan Ryan Donk, maaş talebiyle sarı kırmızılı yönetimi ve teknik direktör Fatih Terim'i şaşkına çevirdi. Hollandalı futbolcunun kendisine yapılan 1 milyon euro değerindeki teklifi yetersiz bulduğu ve kulüpten daha yüksek bir rakam talep ettiği öğrenildi.

Ryan Donk, Galatasaray'dan zam talep etti

Süper Lig'i 6. sırada tamamlayan Galatasaray, yeni sezon için iç transferde de çalışmalarını sürdürürken sarı kırmızılılarda beklenmeyen bir gelişme yaşandı. Bu sezon eksik oyuncuların yokluğunda gösterdiği performansla alkış toplayan Ryan Donk'un kendisine yapılan teklifi yetersiz bulduğu ve daha yüksek bir ücret talep ettiği iddia edildi.Kontratı biten 34 yaşındaki oyuncuya yönetim 1 milyon euro önerdi. Bu yıl 1 milyon 900 bin euro alan Hollandalı futbolcu rakamı az buldu ve takımdan zam istedi. Oyuncunun önerilen 1 milyon euroluk teklifi kabul etmemesi sonrasında Terim ve ekibi şaşkına döndü. Taraflar arasındaki uzlaşma henüz sağlanamadı.

"KALSIN" DEMİŞTİ"

Kontratı biten isimlerden Nagatomo, Mariano ve Selçuk İnan'la yollarını ayıran G.Saray'da Ryan Donk için Fatih Terim "Kalsın" raporu vermişti. Yönetim, 1.9 milyon euro garanti ücret alan Hollandalı futbolcunun 34 olan yaşını da dikkate alarak %50'ye yakın indirim beklendiğini iletti. Donk'un zam isteği tecrübeli çalıştırıcıyı şaşkına çevirdi.

TERİM'İN JOKERİYDİ

Teknik direktör Fatih Terim, takımın başına geçtiği dönemde Galatasaray'dan kopma noktasında olan oyuncuyu yeniden eski performansına kavuştururken joker olarak da kullanmaya devam etmek istiyordu.

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