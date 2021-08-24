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Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu

24.08.2021 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Ryan Donk'u kadrosuna kattığını açıkladı.

Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Henk Donk'un yeni adresi belli oldu.

Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Donk, 5 sezona aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.

GALATASARAY'DAN VEDA

Galatasaray da Ryan Donk için bir veda mesajı yayımladı.

Sarı - kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Kasımpaşa
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