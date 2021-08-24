Ryan Donk Kasımpaşa'ya transfer oldu

Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Ryan Henk Donk'un yeni adresi belli oldu.

Hollandalı futbolcu, Kasımpaşa ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Donk, 5 sezona aradan sonra yeniden eski takımına dönmüş oldu.

Transfer ????????



2013-2016 yılları arasında Kasımpaşamızın formasını giymiş Hollanda vatandaşı, Surinam Milli Takım kaptanı Ryan Henk Donk Kasımpaşamızda!



???? https://t.co/P2IfujmK56 pic.twitter.com/OTzUwmGjpB — KASIMPAŞA (@kasimpasa) August 24, 2021

GALATASARAY'DAN VEDA

Galatasaray da Ryan Donk için bir veda mesajı yayımladı.

Sarı - kırmızılı kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"155 maçta Galatasaray forması giyen, 6 kez kupa sevinci yaşayan ve attığı kritik gollerle, takımımızın elde ettiği önemli zaferlerde imzası bulunan Ryan Henk Donk'a verdiği hizmetlerinden ötürü teşekkür ediyoruz."

