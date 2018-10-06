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Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Belki ileride de forvet oynarım

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.10.2018 22:20 | Son Güncelleme

Galatasaray'a Antalyaspor deplasmanında galibiyeti getiren Ryan Donk maç sonrası Fatih Terim'e mesaj gönderdi. Donk, "Hocamızın yaptığı çok güzel bir taktik hamlesiydi. Belki ileride fovet oynayabilirim, kim bilir" dedi.

Ryan Donk'tan Fatih Terim'e mesaj: Belki ileride de forvet oynarım

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 1-0 mağlup ettiği mücadelede sonradan oyuna dahil olarak forvet olarak görev alan ve tek golü kaydeden Ryan Donk, maç sonrasında açıklamalarda bulundu.

Önemli bir gol attığını belirten Donk, "Topa ilk dokunuşumda gol oldu. Daha önce Sinan'a da söylüyordum. Kanatlarımız iyi top taşıyorlar ve iyi orta yapıyorlar. Pozisyon öncesinde Mariano'nun kontrolünü gördüm ve düşünmeden ön direğe hareketlendim. Anlamlı bir gol oldu" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kendisini forvete koyarak önemli bir taktik hamlesi yaptığını söyleyen Hollandalı oyuncu, "Çok güzel bir taktik hamlesiydi hocamızın yaptığı. Uzun toplarla geldiğimizde bütün hava toplarını onlar kazanıyordu" dedi.

İleride de forvet oynamaya sıcak baktığını ifade eden Donk, "Belki ileride fovet oynayabilirim, kim bilir" diyerek sözlerini noktaladı.

FERNANDO: HOCAMIZ İKİ STOPERİ FORVET OYNATTI
Fernando ise "Bugün en önemli olan şey 3 puandı. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Hocamızın yapmış olduğu taktik değişiklik bize inanılmaz yardım etti, iki stoperi forvet oynattı ve önemli bir galibiyet aldık" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ryan donk Galatasaray Antalyaspor fatih terim

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