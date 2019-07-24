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Ryan Donk'tan mayıs 2020 paylaşımı

GALATASARAY HABERLERİ  | 24.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Hollandalı futbolcusu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı, "Alo mayıs 2020 mi? Hedef 23" paylaşımı ile yeni sezon hedeflerini gösterdi.

Ryan Donk'tan mayıs 2020 paylaşımı

2019-2020 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya’nın Seefeld kasabasında çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Hollandalı futbolcu Ryan Donk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu sezonki hedeflerini gösterdi. Donk, telefon konuşması yaptığı bir fotoğrafı paylaşarak altına, 'Alo mayıs 2020 mi? Hedef 23' notunu ekledi. Başarılı futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

33 yaşındaki futbolcu, 2015-2016 sezonunun devre arasında Kasımpaşa'dan Galatasaray'a 2 milyon 500 Euro bonservis bedeli ile transfer olmuştu. Donk, sarı-kırmızılı forma ile 2 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Başarılı futbolcu geride kalan sezonda 37 resmi müsabakada görev aldı ve 2 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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Anahtar Kelimeler:
ryan donk Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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