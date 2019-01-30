Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

Yakışıklı aktör Ryan Reynolds, 10 yıl aradan sonra romantik komedi türüne geri dönüyor. Hollywood Reporter’da yer alan habere göre aktör, Lionsgate yapımı “Shotgun Wedding” adlı yapımda başrolü üstlenecek. Taraflar romantik komedi filmi için el sıkışmışlar. Film, düğünü suçlular tarafından basılan bir çiftin başına gelenleri konu alacak. Çift bu baskın esnasında neden evlenmek istediklerini gözden geçirirken diğer taraftan da ailelerini kurtarmak için nasıl savaştıklarını gösterecek.

Ryan Reynolds, son olarak 2009 yılında 54 yaşındaki Sandra Bullock ile dilimize Teklif olarak çevrilen The Proposal adlı romantik komedi filminde boy göstermişti. The Proposal (Teklif) vizyona girdiği dönemde büyük bir sükse yaparak dünya çapında 317 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti. “Shotgun Wedding” ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmese de filmin çekimlerine bu yaz start verilmesi bekleniyor.



