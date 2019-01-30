TREND

Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

basak.deniz basak.deniz
SİNEMA TV  | 30.01.2019 14:40 | Son Güncelleme

Deadpoll ile kariyerinde büyük bir çıkış yakalayan Ryan Reynolds, 10 yıl aradan sonra romantik komedi türüne geri dönüyor.

Ryan Reynolds Deadpool’a ara veriyor

Yakışıklı aktör Ryan Reynolds, 10 yıl aradan sonra romantik komedi türüne geri dönüyor. Hollywood Reporter’da yer alan habere göre aktör, Lionsgate yapımı “Shotgun Wedding” adlı yapımda başrolü üstlenecek. Taraflar romantik komedi filmi için el sıkışmışlar. Film, düğünü suçlular tarafından basılan bir çiftin başına gelenleri konu alacak. Çift bu baskın esnasında neden evlenmek istediklerini gözden geçirirken diğer taraftan da ailelerini kurtarmak için nasıl savaştıklarını gösterecek.

5052097

Ryan Reynolds, son olarak 2009 yılında 54 yaşındaki Sandra Bullock ile dilimize Teklif olarak çevrilen The Proposal adlı romantik komedi filminde boy göstermişti. The Proposal (Teklif) vizyona girdiği dönemde büyük bir sükse yaparak dünya çapında 317 milyon dolardan fazla hasılat elde etmişti. “Shotgun Wedding” ile ilgili ayrıntılar henüz netleşmese de filmin çekimlerine bu yaz start verilmesi bekleniyor.

PARTNER‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!‘İranlı Hulk'un çocukluk fotoğrafı dünyayı karıştırdı!
Chucky efsanesi devam ediyorChucky efsanesi devam ediyor
Yeni James Bond neredeyse belli olduYeni James Bond neredeyse belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ryan Reynolds Deadpool Lionsgate Shotgun Wedding The Proposal Sandra Bullock teklif

En Çok Okunan Trend Haberler

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Eşcinsel köyünde bahçıvan, biri Türk 8 erkeği öldürdü

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Fatih Portakal: Koltuğu bırakmanın zamanı geldi

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

Cezaevinden kaçtılar aynı gün içeri girdiler! Adresi...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

Antalya uçağında korku dolu anlar! Kadın kabin memurunu...

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a sürpriz transferler!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

İşte Necati Şaşmaz'ın Nöbet dizisinden ilk görüntüler!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Diriliş Ertuğrul'da Dragos'u şoke eden plan!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Chucky efsanesi devam ediyor

Chucky efsanesi devam ediyor

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

Yeni James Bond neredeyse belli oldu

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Game of Thrones’un final sezonuyla ilgili her şey!

Angelina Jolie korkutmaya hazırlanıyor

Angelina Jolie korkutmaya hazırlanıyor

Lindsay Lohan yıllar sonra geri dönüyor

Lindsay Lohan yıllar sonra geri dönüyor

Kadın'da Bahar ve Sarp arasında Arif kavgası! Kadın 48. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Bahar'ın sırrı ortaya çıkıyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.