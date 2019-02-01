Ryan Reynolds’un hedefinde bu sefer Chris Hemsworth vardı

Sosyal medyada ünlü arkadaşlarına yaptığı şakalarla nam salan Deadpool filminin kahramanı Ryan Reynolds, bu sefer yakışıklı aktör Chris Hemsworth’ü şakaladı. Uzun süre Wolverine karakterini canlandıran Hugh Jackman’la uğraşan Reynolds, vakit kaybetmeden rotasını Hemsworth’e çevirdi.

Ailesiyle Tayland gezisinde olan Chris Hemsworth, suya atlama anında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca olanlar oldu. Yorum yapmaktan geri durmayan Ryan Reynolds, “İnanamıyorum su sadece bir inç (2,5 cm) derinliğinde. Çok üzgünüm. Umarım iyileşiyorsundur” notunu yazdı. Bu yorumun üzerine sessiz kalmayan Chris Hemsworth, “Evet, derinlik konusunda yanlış bir karar verdim ama yaralarım iyileşiyor. Bu atlayışın kahramanı sonsuza dek yaşayacak. Buna değerdi” mesajıyla yanıt verdi.

Sinema dünyasının iki sevilen süper kahramanının bu yazışmaları ise hayranları tarafından takdirle karşılandı.



