Ryan Reynolds’un hedefinde bu sefer Chris Hemsworth vardı

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SİNEMA TV  | 01.02.2019 10:51 | Son Güncelleme

Sosyal medyada diğer ünlü isimlerin fotoğraflarını trollemesiyle ön plana çıkan Ryan Reynolds’ın hedefinde bu sefer Thor karakteriyle gönüllere taht kuran yakışıklı aktör Chris Hemsworth vardı.

Ryan Reynolds’un hedefinde bu sefer Chris Hemsworth vardı

Sosyal medyada ünlü arkadaşlarına yaptığı şakalarla nam salan Deadpool filminin kahramanı Ryan Reynolds, bu sefer yakışıklı aktör Chris Hemsworth’ü şakaladı. Uzun süre Wolverine karakterini canlandıran Hugh Jackman’la uğraşan Reynolds, vakit kaybetmeden rotasını Hemsworth’e çevirdi.

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Ailesiyle Tayland gezisinde olan Chris Hemsworth, suya atlama anında çekilen bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşınca olanlar oldu. Yorum yapmaktan geri durmayan Ryan Reynolds, “İnanamıyorum su sadece bir inç (2,5 cm) derinliğinde. Çok üzgünüm. Umarım iyileşiyorsundur” notunu yazdı. Bu yorumun üzerine sessiz kalmayan Chris Hemsworth, “Evet, derinlik konusunda yanlış bir karar verdim ama yaralarım iyileşiyor. Bu atlayışın kahramanı sonsuza dek yaşayacak. Buna değerdi” mesajıyla yanıt verdi.

Sinema dünyasının iki sevilen süper kahramanının bu yazışmaları ise hayranları tarafından takdirle karşılandı.


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Anahtar Kelimeler:
Ryan Reynolds Thor Chris Hemsworth Deadpool

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