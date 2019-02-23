S10 ailesi ülkemizde iş yapar mı?

Samsung uzun bir süredir merakla beklenen yeni S serisi modellerini geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikle tanıttı. Güney Koreli şirket etkinliğin açılışını Galaxy Fold ile yaptı. Samsung’un katlanabilir ekrana sahip ilk akıllı telefonu olan Galaxy Fold, 2015’ten bu yana geliştirme aşamasındaydı. Galaxy Fold daha önce sızdırılan raporlarda yer alan bilgilerde olduğu gibi 2000 dolar civarında bir etiketle satışa sunulacak. Samsung’un 1980 dolarlık bir fiyat biçtiği Fold’un ülkemizde satılıp satılmayacağı ise henüz netleşmiş değil. Elbette 20 Şubat’ta gerçekleşen etkinliğin asıl merak edilen kısmı yeni Galaxy S akıllı telefonlardı. Aslında uzun bir süredir Galaxy S10 modellerine ilişkin pek çok sızıntı gerçekleşti. Tanıtımda gördük ki gerçekleşen sızıntıların hemen hemen hepsi doğruydu. Dürüst olmak gerekirse S10 modelleri için düzenlenen etkinlikte bizleri şaşırtan bir detay yoktu. Elbette şunu da atlamamak gerekiyor. Artık teknoloji, bilgi ve internet çağında yaşıyoruz. Yani sır gibi saklanıp da tüm özellikleri etkinlik esnasında ortaya çıkan pek bir model yok.

Örneğin bu konuda son derece hassas olan Apple bile artık sızıntılara engel olamıyor. Yeni çıkacak olan iPhone modellerinin tasarımı ve özellikleri aylar öncesinden ortaya çıkıyor.

Doğal olarak S10 modellerinin sızıntılardaki haliyle karşımıza çıkması bizi fazla şaşırtmadı. Fakat Samsung yeni üst segment modellerinin Türkiye fiyatıyla bizleri gerçekten şaşırttı. Türkiye için özel tarife Öncelikli olarak şunu belirtelim. 20 Şubat’taki etkinlikte Galaxy S10E 749 dolar, Galaxy S10 899 dolar ve Galaxy S10+ ise 999 dolarlık etiketle karşımıza çıktı. Bu fiyatlara baktığımız zaman Apple’ın fiyatlandırmasıyla hemen hemen aynı olduğunu söyleyebiliriz. Zira Apple da iPhone XR için 749 dolar, XS için 999 dolar ve XS Max için 1099 dolarlık fiyat etiketi belirlemişti.

Buraya kadar herşey normal. Doğal olarak iki cihazın yurt dışı fiyatları benzer olduğu için Türkiye’deki fiyatların da aynı kalibrede olmasını bekliyorsunuz. Fakat değil. Çünkü Samsung Türkiye için çok özel bir tarife uyguladı. Yurt dışı fiyatı aynı olan XR’ın Türkiye fiyatı 7399 TL iken Samsung’un Galaxy S10E için belirlediği Türkiye fiyatı 5499 TL. Yani arada 1900 TL fark bulunuyor. Sadece bu durum bile Samsung’un Türkiye için nasıl bir tarife uyguladığını görmemiz için yeterli.