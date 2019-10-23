SPOR

Sa Pinto: Beşiktaş'ın durumunu lehimize çevirebiliriz

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2019 20:53 | Son Güncelleme

Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, yarın oynayacakları Beşiktaş maçı öncesi yaptığı açıklamada, rakiplerinin kötü bir dönemden geçtiğini söyleyerek, “Bu durumu kendi lehimize çevirebiliriz” dedi.

Sa Pinto: Beşiktaş'ın durumunu lehimize çevirebiliriz

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş ile yarın deplasmanda karşılaşacak olan Braga’da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, basın toplantısında soruları yanıtladı.

Beşiktaş Park’ta kendilerini zor bir atmosfer beklediğini ifade eden Pinto, “Avrupa Ligi’nde oynayacağız. Her maçı kazanmak için sahaya çıkıyoruz ve bu maçta da kazanmak için elimizden geleni yapacağız” dedi. Beşiktaş’ın son dönemde kötü bir gidişatta olduğu hatırlatılan 47 yaşındaki teknik adam, “Beşiktaş son dönemde kötü sonuçlar almış olabilir ama her sonucu alabilecek güçteler ve biz de bunun farkındayız. Bunun bilincinde sahaya çıkacağız. Son maçlarda aldıkları sonuçlardan dolayı baskı altında olabilirler. Şu anda grupta sıfır puanları var ve hafta sonunda Galatasaray’a karşı oynayacaklar. Bunu kendi lehimize çevirebiliriz” ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı ekipteki sakatlıklarla ilgili sadece Burak Yılmaz’ın oynamayacağı bilgisine sahip olduklarını da sözlerine ekleyen Pinto, “Burak Yılmaz’ın oynayamayacağını biliyoruz ama bunun dışında bilgimiz yok. Fakat Burak olmasa bile çok önemli oyuncular var kadrolarında. Bizim de sakatlıklarımız var. Bunları göz önünde bulundurarak yarınki maça çıkacağız. Daha önce burada iyi sonuçlar aldık ama yarınki şartlar daha farklı. Burada atmosfer çok zor. Taraftarlar çok ateşli ve burada sahaya çıkmak gerçekten çok zor” açıklamalarını yaptı.

Takımın önemli isimlerinden Joao Palinha ise bu tarz atmosferlere hazır olduklarını belirterek, "Biz her zaman kazanmak için oynarız. Pinto da eski futbolcu ve bu tarz atmosferleri iyi biliyor. Buraya beraberliğe gelmedik. Kazanmak için geldik. Beşiktaş önemli futbolculara sahip. Biz de ligde bazı hatalar yaptık ama rakibin zayıf bir noktasını söyleyemem" diye konuştu.

İsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyorİsmini duyan şaşıp kalıyor! Yokluk yemeği diyorlardı, şimdi yoğun ilgi görüyor
'Başakşehir maçına hazırız''Başakşehir maçına hazırız'
Avrupa Ligi'nde hakemler belli olduAvrupa Ligi'nde hakemler belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Ligi braga Sa Pinto

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Trump'tan Türkiye'ye ilişkin yeni açıklama

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

Kalın'dan '29 Ekim' sorusuna yanıt! Tarih bilerek mi seçildi?

İşte Mourinho'nun yeni adresi

İşte Mourinho'nun yeni adresi

Slimani bombası! Flaş transfer gelişmesi

Slimani bombası! Flaş transfer gelişmesi

İşte Belhanda'nın ettiği küfürler!

İşte Belhanda'nın ettiği küfürler!

Galatasaray'da Belhanda krizi

Galatasaray'da Belhanda krizi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sergey Matveev: Trabzonspor'a karşı önlemlerimizi aldık

'Trabzon'a tedbirlerimizi aldık'

Sa Pinto: Beşiktaş'ın durumunu lehimize çevirebiliriz

Braga Beşiktaş maçından umutlu

Gerhard Struber: Başakşehir'e oyunumuzu kabul ettirmek istiyoruz

'Başakşehir maçına hazırız'

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarının hakemleri açıklandı

Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu

Halil Umut Meler Dinamo Kiev - Kopenhag maçını yönetecek

Halil Umut Meler'e Avrupa görevi

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.