YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir"

29.12.2021 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu: "İktidar bahane üretme yeri değil, icra yeridir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidar, bahane üretme yeri değil, icra yeridir. İktidar, halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dünyada ve Türkiye'de, 2021'in zorlu geçtiğine dikkati çeken Karamollaoğlu, yeni yılın bereketli olmasını diledi.

Karamollaoğlu, 2021'in, enflasyonun, işsizliğin, Türk lirasının değer kaybının ve hayat pahalılığının arttığı bir yıl olduğunu, iktidarın problemlerin üstesinden gelmek yerine, muhalifleri suçladığını savundu.

Ülkenin ciddi bir darboğazdan geçtiğini öne süren Karamollaoğlu, "İktidar, bahane üretme yeri değil, icra yeridir. İktidar halkın derdiyle dertlenme yeridir, halkın çektiği sıkıntıyı anlama yeridir. Bu arkadaşlar iktidarı kendi hakları gibi görüp, burayı terk etmemek için kırk takla atmaktan vazgeçmeyecekler gibi gözüküyor." ifadesini kullandı.

Asgari ücrete büyük zam yapıldığını aktaran Karamollaoğlu, "(Tarihimizde böyle bir şey olmadı) dediler ama hafızaları epey zayıflamış anlaşılan. Çünkü, bu arkadaşlar daha iktidara gelmeden beş sene önce, 1996 yılında, Erbakan Hoca besmeleyi çekerken yüzde 50, arkasından altı ay içinde verdiği zamlarla yüzde 130 zam verdi. Memura da işçiye de verdi. Herkesi aynı anda ihya etti." diye konuştu.

Temel Karamollaoğlu, Türkiye'de hukukun geçersiz kılınmaya çalışıldığını savunarak, "Eğer iktidardan yana değilseniz tepenizden her türlü yumruğun inmesini bekleyebilirsiniz. İktidar yanlıları tarafından teröristlikle itham edilebilirsiniz. Artık bunun fayda vermediğini hep birlikte görmeye başladık." görüşünü paylaştı.

Hükümetin, İsrail ile normalleşme adımlarını da eleştiren Karamollaoğlu, Türkiye'nin Irak ve Suriye politikasını da doğru bulmadıklarını dile getirdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Kendimi aşka değil, işe verdim""Kendimi aşka değil, işe verdim"
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gaziantep'te toplu açılış töreninde konuştu:(1)
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon

Ankara Namaz Vakitleri 29 Aralık Çarşamba

İmsak
06:32
Sabah
08:03
Öğle
12:55
İkindi
15:18
Akşam
17:38
Yatsı
19:03

Ankara Nöbetçi Eczaneler29 Aralık Çarşamba

Ali Fuat Eczanesi
Cankaya
Asya Eczanesi
Cankaya
Aşkın Eczanesi
Cankaya
Beril Bulut Eczanesi
Cankaya
Feza Eczanesi
Cankaya
Nazan Eczanesi
Cankaya
Pilül Eczanesi
Cankaya
Tümünü Göster
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Adana'da karısını silahla ağır yaralayan kişi intihar girişiminde bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Kayseri'de balkondan düşen genç kız öldü

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Bursa'da dezenfektanla yanan çocuğun beyin ölümü gerçekleşti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.