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Saadet Partisi İstanbul adayının oğlu işten çıkarıldı iddiası

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 14.05.2019 11:11 | Son Güncelleme

Saadet Partisi'nin 31 Mart'taki seçimlerde İstanbul Belediye Başkan adayı olan Necdet Gökçınar'ın oğlu Borsa İstanbul'daki işinden çıkarıldığı iddia edildi. Partiden yapılan açıklamada bu tip uygulamaların aralıksız olarak devam ettiği belirtildi.

Saadet Partisi İstanbul adayının oğlu işten çıkarıldı iddiası

İptal edilen İstanbul yerel seçimlerinde Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım’ın ardından üçüncü olarak sandıktan çıkan Saadet Partisi adayı Necdet Gökçınar’ın oğlu askerden döndüğü gün işten çıkarıldı.

Saadet Partisi İstanbul Basın Müşaviri Selim Akduman tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, son zamanlarda Saadet Partisi üyelerine yönelik olarak çeşitli kurumlarda mobbing uygulamaları ve işten çıkarmalar yapıldığı iddia edildi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ OLUMLUYDU

Yaklaşık 3 yıldır Borsa İstanbul’da çalışan Gökçınar’ın oğlu, yılbaşı performans değerlendirmesinde müdürlerinden ve yöneticilerinden olumlu not almıştı. Buna rağmen işten çıkarma yazısının henüz askerde olduğu sırada yazılıp tebliğ edilmek istendiği ancak kurum içinde çalışanların müdahalesi ile asker dönüşünde tebliğ edildiği belirtildi.

ÇAĞLAR CİLARA DUYURDU

Gazeteci Çağlar Cilara da haberi sosyal medyadan duyurdu. Cilara yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

“Saadet partisi İBB adayı Necdet Gökçınar’ın Borsa İstanbul’da uzman yardımcısı olarak çalışan oğlunun işine askerlik görevinden döndüğü 24 Nisan 2019 tarihi itibariyle son verildi. İnsanların ekmeğiyle oynamak…”

CA


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