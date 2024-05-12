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Saat 19.00'dan sonra hayat duracak! Süper Lig'de kader günü: Tüm maçlar aynı anda başlayacak! Şampiyonluk...

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
12.05.2024 10:01
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Süper Lig'de bugün saat 19.00'da heyecan zirveye çıkacak. 36. hafta maçlarının tamamı, bugün aynı saatte oynanacak. Ligin zirvesini ve düşme hattını yakından ilgilendiren kritik akşamda heyecanın en çok yaşanacağı yer ise İstanbul olacak. Fenerbahçe'nin yenilmesi halinde, Galatasaray bir puan alsa bile şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin kazanması ve Galatasaray'ın kaybetmesi halindeyse önümüzdeki hafta oynanacak derbi çok daha büyük önem kazanacak.

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maçları heyecanı bu akşam yaşanacak. Ligdeki tüm maçlar bugün aynı saatte oynanacak. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelelerin başlama saati 19.00 olarak belirlenirken; en büyük heyecanın yaşanacağı adres ise İstanbul olacak.

ZİRVEDE 6 PUANLIK FARK

En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önündeki lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak.

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GALATASARAY, ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

Fenerbahçe'nin bu akşam kaybetmesi halinde, Galatasaray bir puan alsa bile bu akşam şampiyonluğunu ilan edecek.

İki takım da kazanırsa, şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta sonunda, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

F.BAHÇE KAZANIR, G.SARAY KAYBEDERSE...

Aslan kaybeder, Kanarya kazanırsa; önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi puan farkı 3’e düşecek; sarı-lacivertlilerin umudu biraz da olsa artacak.

AVRUPA'YA KİM GİDECEK?

Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi, dördüncü de UEFA Konferans Ligi elemelerine gidecek.

Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuç, beşinciyi de Kupa 3’e götürebilir. Bu 3 sıra için çekişen 4 takımdan Trabzonspor (58), küme düşen ilk takım olan İstanbulspor’u ağırlayacak.

Başakşehir (55); ilk 5 şansını sürdüren Sivasspor’a (48); Beşiktaş da (54); yine ilk 5 şansını sürdüren Alanyaspor’a (49) konuk olacak. Kasımpaşa ve Rizespor da Avrupa potasında.

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KÜME DÜŞME HATTINDA 7 TAKIM

İstabulspor'un ardından 1.Lig’in yolunu tutacak diğer üç takım bugün belli olmasa da 13. sıradaki Kayserispor ile 19. sıradaki Pendikspor’a kadar sıralanan 7 takım için tehlike çanları çalıyor.

Bugünkü Adana Demirspor-Gaziantep, Hatayspor-Ankaragücü, Konyaspor-Samsunspor, Pendikspor-Rizespor ve Karagümrük-Galatasaray maçları kritik öneme sahip. Asıl düğüm ise büyük bir ihtimalle 37. haftada çözülecek.

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SÜPER LİG'DE GÜNÜN MAÇ PROGRAMI

19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor

19.00 Trabzonspor-İstanbulspor

19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray

19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor

19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK

19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir

19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor

19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş

19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor

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