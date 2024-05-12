Saat 19.00'dan sonra hayat duracak! Süper Lig'de kader günü: Tüm maçlar aynı anda başlayacak! Şampiyonluk...

Trendyol Süper Lig’de 36. hafta maçları heyecanı bu akşam yaşanacak. Ligdeki tüm maçlar bugün aynı saatte oynanacak. Ligin zirvesini ve alt sıralarını yakından ilgilendiren mücadelelerin başlama saati 19.00 olarak belirlenirken; en büyük heyecanın yaşanacağı adres ise İstanbul olacak.
En yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 6 puan önündeki lider Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Fenerbahçe ise evinde Kayserispor’u ağırlayacak.
Fenerbahçe'nin bu akşam kaybetmesi halinde, Galatasaray bir puan alsa bile bu akşam şampiyonluğunu ilan edecek.
İki takım da kazanırsa, şampiyonluk düğümü önümüzdeki hafta sonunda, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek.
Aslan kaybeder, Kanarya kazanırsa; önümüzdeki hafta oynanacak derbi öncesi puan farkı 3’e düşecek; sarı-lacivertlilerin umudu biraz da olsa artacak.
Süper Lig üçüncüsü UEFA Avrupa Ligi, dördüncü de UEFA Konferans Ligi elemelerine gidecek.
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak Türkiye Kupası finalinden çıkacak sonuç, beşinciyi de Kupa 3’e götürebilir. Bu 3 sıra için çekişen 4 takımdan Trabzonspor (58), küme düşen ilk takım olan İstanbulspor’u ağırlayacak.
Başakşehir (55); ilk 5 şansını sürdüren Sivasspor’a (48); Beşiktaş da (54); yine ilk 5 şansını sürdüren Alanyaspor’a (49) konuk olacak. Kasımpaşa ve Rizespor da Avrupa potasında.
İstabulspor'un ardından 1.Lig’in yolunu tutacak diğer üç takım bugün belli olmasa da 13. sıradaki Kayserispor ile 19. sıradaki Pendikspor’a kadar sıralanan 7 takım için tehlike çanları çalıyor.
Bugünkü Adana Demirspor-Gaziantep, Hatayspor-Ankaragücü, Konyaspor-Samsunspor, Pendikspor-Rizespor ve Karagümrük-Galatasaray maçları kritik öneme sahip. Asıl düğüm ise büyük bir ihtimalle 37. haftada çözülecek.
19.00 Fenerbahçe-Mondihome Kayserispor
19.00 Trabzonspor-İstanbulspor
19.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray
19.00 TÜMOSAN Konyaspor-Yılport Samsunspor
19.00 Yukatel Adana Demirspor-Gaziantep FK
19.00 EMS Yapı Sivasspor-RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa-Bitexen Antalyaspor
19.00 Corendon Alanyaspor-Beşiktaş
19.00 Atakaş Hatayspor-MKE Ankaragücü
19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Çaykur Rizespor