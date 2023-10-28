Saatlerce savcıya ifade verdi! İşte Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'nun 'bahis' savunması

Galatasaray'dan ayrılarak kiralık olarak Aston Villa'nın yolunu tutan Nicolo Zaniolo, Newcastle United'da forma giyen Sandro Tonali ile yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İtalya Milli Takımı'nın Coverciano'daki tesislerinde sorgulandı. Bu sabah tesislerden ayrılan Zaniolo'nun İngitere'ye döneceği belirtildi.

Corriere dello Sport'un haberine göre; "kumar veya bahis faaliyetlerinin yasa dışı uygulanması" iddiasıyla suçlanan İtalyan futbolcunun kendisini nasıl savunduğu da ortaya çıktı.

SAVUNMASI ORTAYA ÇIKTI

Polis memurlarının sorgulaması sırasında suçlamaları reddettiğini belirten Zaniolo'nun, futbolla ilgili herhangi bir bahis oynamadığını söylediği öne sürüldü. 24 yaşındaki futbolcu savunmasında, yalnızca poker oynamak için çevrim içi platformları kullandığını belirtti.

TELEFON VE TABLETİNE EL KONULDU

Bu arada haberde Zaniolo'nun telefonuna ve tabletine delil aranması amacıyla el konulduğu da ifade edildi.





