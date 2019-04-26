Mynet Trend

Hobi olarak başladı! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

gizemino gizemino
EĞLENCE  | 26.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

Sanatçı T James meraktan başladığı hobiyi adeta sanata çevirdi. Bakın bu minik hayvan figürleri neyden yapılıyor

Hobi olarak başladı! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

Yoğun iş temposundan ya da günlük rutinler içersinde koşuşturmaktan kendinize bir türlü vakit harcamıyor olabilirsiniz. Çoğu insan bu noktaya geldiğini anladığı an kendine bir hobi buluyor hatta bazıları bu hobiyi sanata ardından da işe dönüştürüyor.

Onlardan biri de ressam T James Cook. BorePanda kullancısı olan bu sanatçı normalde sıra dışı çizimleriyle popüler olmuştu ta ki yeni hobisini hayranlarıyla paylaşana kadar.

2

Kil ve tüylerden ilginç bir hobiye başlayan sanatçı, çamurdan minik onların deyişiyle mikro hayvanlar yaratıyor.

3

Tamamen meraktan bu işe girdiğini dile getiren sanatçı malzeme olarak sokakta bulduğu çamur, kil ve tüyleri kullandığını belirtti.

4

İşte minik baykuştan, ağaçkakana kadar kilden yapılmış, yakından çok gerçekçi görünen tasarımlar...

5

6

7

8

9

10

Capture


PARTNERBu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!Bu besinler yiyenleri hem güzelleştiriyor, hem sağlıklı kılıyor!
Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...
'Sosyal medyada paylaşımları kötüye kullanılabilir''Sosyal medyada paylaşımları kötüye kullanılabilir'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kilden yapılan şeyler kil ne işe yarar
 

En Çok Okunan Trend Haberler

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Dikkat! Bu gece yarısına kadar sürecek

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

Şahan Gökbakar nasıl zayıfladı? 28 kilo vermesinin sırrını açıkladı

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

AVM'de korkunç olay! Parmakları koptu

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

Havalimanında rötar kavgası! Yolcudan tepki çeken sözler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Yok böyle şaka! İzleyici ne yapacağını bilemedi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Bildiklerinizi unutun! Yatakta en iyi olan burç...

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

Korkunç görüntüler! Dev beyaz köpekbalığı ağzında...

Elif Altınok Çalışkan: Sosyal medyada yaptığımız paylaşımlar kötüye kullanılabilir

'Sosyal medyada paylaşımları kötüye kullanılabilir'

Bu evleri yapan müteahhit kör oldu!

Şaka gibi! Bu evleri yapan müteahhitleri bulmak isteyeceksiniz

Ünlü astrolog Meriç burçları yorumladı! İşte 2019'un en şanslı burcu

İşte 2019'un en şanslı burcu

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...

İnternette çok daha farklı görünüyordu! Eve gelince...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.