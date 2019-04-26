Hobi olarak başladı! Bu minik hayvanlar bakın neyden yapılıyor

Yoğun iş temposundan ya da günlük rutinler içersinde koşuşturmaktan kendinize bir türlü vakit harcamıyor olabilirsiniz. Çoğu insan bu noktaya geldiğini anladığı an kendine bir hobi buluyor hatta bazıları bu hobiyi sanata ardından da işe dönüştürüyor.

Onlardan biri de ressam T James Cook. BorePanda kullancısı olan bu sanatçı normalde sıra dışı çizimleriyle popüler olmuştu ta ki yeni hobisini hayranlarıyla paylaşana kadar.

Kil ve tüylerden ilginç bir hobiye başlayan sanatçı, çamurdan minik onların deyişiyle mikro hayvanlar yaratıyor.

Tamamen meraktan bu işe girdiğini dile getiren sanatçı malzeme olarak sokakta bulduğu çamur, kil ve tüyleri kullandığını belirtti.

İşte minik baykuştan, ağaçkakana kadar kilden yapılmış, yakından çok gerçekçi görünen tasarımlar...



