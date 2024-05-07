MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Saba Tümer 'aşk orucu' ritüelini açık açık anlattı! 'İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan...'

Saba Tümer 'aşk orucu' ritüelini açık açık anlattı! 'İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 11:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahkahaları, sunduğu programları ve samimi itiraflarıyla adından sıkça söz ettiren Saba Tümer bu defa 'aşk orucu' ritüelini açık açık anlattı. 'İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan...' diyen Tümer'in sözleri sosyal medyayı salladı.

Saba Tümer 'aşk orucu' ritüelini açık açık anlattı! 'İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan...'

Şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

AŞK ORUCU RİTÜELİNİ ANLATTI

Saba Tümer bu defa aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. '1 yıl boyunca aşk orucu tuttum' diyen Tümer bu ritüelin detaylarını açık açık anlattı.

SABA TÜMER 2

'EL ELE BİLE TUTUŞMADAN...'

Tümer; 'Herhangi bir şekilde ilişkiye girmeden, yakışlaşmadan, flörtleşmeden, el ele bile tutuşmadan bir sene aşk orucu yapıyorsun ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var. Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum' dedi.

Saba Tümer'in bu ritüeli kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Denemekte fayda var', 'Hemen denemeliyiz' gibi yorumlar yapıldı.

Bomba iddia! 'Yayınlanmayacak' Bomba iddia! 'Yayınlanmayacak'

Vitrin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cinsiyet değiştirdi, estetik yaptırdı! Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler şaştı kaldı: Gittikçe güzelleşiyorCinsiyet değiştirdi, estetik yaptırdı! Cam Tavanlar Şinaşi'yi görenler şaştı kaldı: Gittikçe güzelleşiyor
İnci Taneleri dizisinin sezon finali tarihi belli oldu!İnci Taneleri dizisinin sezon finali tarihi belli oldu!
'Kızıl Goncalar' yorumu olay oldu! "Cüneyd Efendi..."'Kızıl Goncalar' yorumu olay oldu! "Cüneyd Efendi..."
Anahtar Kelimeler:
Saba Tümer
En Çok Okunan Haberler
27 yaşındaki doktor ameliyatta can verdi, ailesinin iddiası şoke etti

27 yaşındaki doktor ameliyatta can verdi, ailesinin iddiası şoke etti

Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Atama bekleyen öğretmenlerin beklediği haber geldi: 20 bin öğretmen ataması yapılacak

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Asgari ücrete ara zamda kapı bir kere daha kapandı!

Nihat Doğan ve Arzu Doğan'dan boşanma kararı: Ev tapusu verdi... İşte boşanma sebebi

Nihat Doğan ve Arzu Doğan'dan boşanma kararı: Ev tapusu verdi... İşte boşanma sebebi

Fenerbahçe'ye hiç beklenmedik öneri! "Galatasaray derbisine U19 çıkın"

Fenerbahçe'ye hiç beklenmedik öneri! "Galatasaray derbisine U19 çıkın"

''Senin matematik hocanın...''

''Senin matematik hocanın...''

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Apple, Stanley, Crocs... Ünlü markalarda indirim devam ediyor

Apple, Stanley, Crocs... Ünlü markalarda indirim devam ediyor

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

Klasik ve spor kombinlerinizin tamamlayıcısı olacak!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.