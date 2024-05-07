Saba Tümer 'aşk orucu' ritüelini açık açık anlattı! 'İlişkiye girmeden, el ele tutuşmadan...'

Şimdilerde YouTube üzerinden yaptığı programla adından söz ettiren ünlü sunucu Saba Tümer her açıklaması ve her paylaşımıyla gündem oluyor.

AŞK ORUCU RİTÜELİNİ ANLATTI

Saba Tümer bu defa aşk hayatı hakkında yaptığı açıklamayla sosyal medyanın gündemine oturdu. '1 yıl boyunca aşk orucu tuttum' diyen Tümer bu ritüelin detaylarını açık açık anlattı.

'EL ELE BİLE TUTUŞMADAN...'

Tümer; 'Herhangi bir şekilde ilişkiye girmeden, yakışlaşmadan, flörtleşmeden, el ele bile tutuşmadan bir sene aşk orucu yapıyorsun ondan sonra da gerçek aşkın sana geleceğine dair bir inanış var. Denedim bakalım yeni bitti. Şimdi gerçek aşkı bekliyorum' dedi.

Saba Tümer'in bu ritüeli kısa sürede gündem oldu. Sosyal medyada; 'Denemekte fayda var', 'Hemen denemeliyiz' gibi yorumlar yapıldı.