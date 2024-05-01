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Fiyatı 1952 TL'ye düştü! Dayanıklılığıyla size uzun yıllar eşlik edecek Columbia polar indirimde

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.05.2024 09:45
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Columbia ürünlerinin kalitesini duymayan yoktur herhalde. Dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip markayı kim kullansa övgülerle söz ediyor; Columbia ürünlerinin olumlu kullanıcı değerlendirmeleri binleri aşıyor. Fonksiyonel ve işlevsel ürünleriyle outdoor ve spor severlerin gönlünde taht kuran markanın en beğenilen ürünleri arasında polarlar yer alıyor. Columbia Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst de onlardan biri ve kısa süreliğine indirime girdi. İşte detaylar!

Fiyatı 1952 TL'ye düştü! Dayanıklılığıyla size uzun yıllar eşlik edecek Columbia polar indirimde

Gardıroplarımızın demirbaşları arasında yer alan polarlar, hem kışın hem de yazın giymeye uygun giyim ürünleri arasında yer alıyor. Kışın montların, kabanların içine tercih ettiğimizde ısı yalıtımı sağlayarak bizi soğuktan koruyan polarlar, bahar aylarında ve serin yaz akşamlarındaysa tek başına ceket ve hırka görevi görerek üşümemizi engelliyor. Bu nedenle kaliteli bir polar üst herkesin gardırobunda olmalı bizce. Eğer siz de bir kez alıp uzun yıllar giyeceğiniz bir polar arayışındaysanız Columbia'nın tam fermuarlı modeliyle öne çıkan Columbia Fast Trek II'ye bir göz atabilirsiniz. Kısa süreliğine bugüne özel indirimde olan ürünü sizin için inceledik.

Columbia Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst

Adsız tasarım - 2024-05-01T093621.272

Erkekler için özel olarak üretilen modern ve klasik kesimli Columbia Fast Trek II Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst, her mevsimde kullanılmaya uygun. Fermuarlı cepleri ellerinizi sıcak tutar ve akıllı telefon veya para gibi değerli eşyaların güvenli bir şekilde saklanmasına da yardımcı olur. Günlük kullanım için ideal olan polar, üstün ısı yalıtımı sayesinde üşümenizi engeller. Kışın montların içine, serin yaz akşamlarında tek başına giyilebilir.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok güzel bir polar, ilk aldığımı 8 yıl kullandım, çok sağlam."

  • "Polar olma işlevine uygun olarak sıcak tutuyor, fermuarlar kaliteli ve rahat açılır."

  • "Özenli paketleme, hızlı teslimat ve ürün kalitesi için teşekkürler."

  • "Ürün süper. Burada hangi bedeni giyiyorsanız, bir beden küçük tercih etmenizi öneririm. TR'den aldığım L ile buradan aldığım M aynı ölçülerde. Teşekkürler Amazon."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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