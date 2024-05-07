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Demet Evgar'lı Bahar dizisi hakkında bomba iddia... 'Yayınlanmayacak'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
07.05.2024 08:51
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Başrollerinde Demet Evgar, Buğra Gülsoy ve Mehmet Yılmaz Ak'ın paylaştığı Bahar dizisi yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Her bölümü büyük ses getiren dizi hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı. Dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağı iddiası sosyal medyayı salladı.

Demet Evgar'lı Bahar dizisi hakkında bomba iddia... 'Yayınlanmayacak'

Yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği, Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi "Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?" yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izleniyor.

Senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı dizi hakkında bomba bir iddia gündeme geldi.

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BOMBA İDDİA!

Gazeteci Birsen Altuntaş Bahar dizisi hakkında twitter'da 'Show'un akışında yeni bölüm yazıyor ama yeni bir değişiklik olmazsa #Bahar'ın yarın yayınının olmayacağı konuşuluyor. Yetişmiyorsa yapacak bir şey yok.' ifadelerini kullandı.

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YORUM YAĞDI

Bu iddia tüm dizi takipçileriken sosyni üzeral medyada; 'Çok büyük ayıp olur', 'Heyecanla bekliyoruz', 'Normal mi böyle olması? Bayram haftası ara verilmişti üstelik normalde illa bir bölüm stok olması gerekir' gibi yorumlar yapıldı.

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Buğra Gülsoy Demet Evgar Mehmet Yılmaz Ak bahar ele
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