Hayatınızı kolaylaştıracak Philips ev aletlerinde Anneler Günü'ne özel indirimler

"Merhaba 9 aydır araştırıyordum. Çifli, tekli, L, XL derken en sonunda hanımdan dayak yemeden XXL olan bu modelde karar kıldım. İyi ki de bu modeli almışım. Benim için ilk öncelik Wifi bağlantısı olması. Evimdeki çoğu cihazı akıllıya çevirdim. Rahatlık her şeyden önemli. Menüleri kolay, yönlendirmeleri açık. Yıkaması çok basit, ürün kaliteli. Sadece uyarı verdiğinde neden sallamam gerekiyor. Bunun yüzünden diğer modellere bakmıştım ama Wifi beni cezbetti. Dondurulmuş elma dilim patates çok güzel pişirdi çok lezzetli. Tavsiye ediyorum."