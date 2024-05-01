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Hayatınızı kolaylaştıracak Philips ev aletlerinde Anneler Günü'ne özel indirimler

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.05.2024 15:46
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Günlük hayatında konfor ve kaliteyi arayanlar buraya! Anneler Günü'ne özel Philips ev aletlerinde kaçırılmayacak indirimler başladı. İster annenize, eşinize, sevdiklerinize isterseniz de kendinize hediye edebileceğiniz yüksek teknoloji ürünü Philips ev aletleri ile bütçe dostu alışveriş deneyimi yaşamaya hazır olun! Sizin için en çok satan indirimdeki modelleri seçtik, işte detaylar!

Hayatınızı kolaylaştıracak Philips ev aletlerinde Anneler Günü'ne özel indirimler

Kahve makinesinden blendera, robot süpürgeden airfryera her evin ihtiyacı olan pratik ev aletlerine mi ihtiyacınız var? Öyleyse doğru yerdesiniz. Philips ev aletlerinde kısa süreli indirimler başladı. Biz de sizin için indirimdeki modelleri bu içeriğimizde bir araya getirdik. Evde geçirdiğiniz zamana değer katan, konforu arttıran bu ürünlere sahip olmak için şimdi harekete geçin. İndirimli fiyatlarla kaliteli Philips ürünlerine sahip olmanın keyfini çıkarın.

İndirimdeki tüm Philips ürünlerini görmek için buraya tıklayın.

1. Çok satanlarda birinci sırada: Philips XU7000/02 HomeRun 7000 Serisi Aqua Islak ve Kuru Temizlik Robotu

Adsız tasarım - 2024-05-01T151747.769

Kullanıcılar ne diyor?

  • "İnanılmaz derecede sorunsuz ve işlevsel bir ürün, aldığınızda kesinlikle pişman olmayacağınız kadar güzel. Kurulumu birkaç video izledikten sonra sorunsuz ve kolay. Kedimizden dolayı her gün temizlik derdinden kurtaran ve her evde olması gereken bir yardımcı. Teşekkür ederim."

  • "Her evin olmazsa olmazı. Mobil arayüzü çok iyi. Makine kalitesi zaten tartışılmaz."

  • "Kaliteli, güzel, kullanışlı."
Ürünü İncele

2. Sadece Amazon'da geçen ay 400 adetten fazla satıldı: Philips HD7462/20 Kahve Makinesi, Cam Sürahi, Siyah, Metal

Adsız tasarım - 2024-05-01T151952.544

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Ürün beklentimiz karşıladı, çok da memnun olduk. Hızlı kargo harika."

  • "Ev için ideal pratik bir makine."

  • "Filtre kahve severlerin ihtiyacını karşılayan fiyat performans ürünü diyebilirim."
Ürünü İncele

3. Airfryer arayanların ilk tercihlerinden: Philips HD9243/90 Airfryer Fritöz, 0.8 kg, 4.1 L Kapasite

Adsız tasarım - 2024-05-01T152115.445

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Merhaba 9 aydır araştırıyordum. Çifli, tekli, L, XL derken en sonunda hanımdan dayak yemeden XXL olan bu modelde karar kıldım. İyi ki de bu modeli almışım. Benim için ilk öncelik Wifi bağlantısı olması. Evimdeki çoğu cihazı akıllıya çevirdim. Rahatlık her şeyden önemli. Menüleri kolay, yönlendirmeleri açık. Yıkaması çok basit, ürün kaliteli. Sadece uyarı verdiğinde neden sallamam gerekiyor. Bunun yüzünden diğer modellere bakmıştım ama Wifi beni cezbetti. Dondurulmuş elma dilim patates çok güzel pişirdi çok lezzetli. Tavsiye ediyorum."

  • "Muhteşem bayıldım. Daha önce başka marka airfryer almıştım, hiç memnun kalmamıştım, çiğ bırakıyordu. Hem önceki deneyimimden hem bazı yorumlardan dolayı tereddütlüydüm ama deneyeyim dedim cidden Philips airfryer konusunda uzman ve en iyisi."
Ürünü İncele

4. Sadece Amazon'da geçen ay 200 adetten fazla satıldı: Philips SpeedPro Max Kablosuz Dik Süpürge

Adsız tasarım - 2024-05-01T152525.549

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Görseldeki ürün, güvenli ve hızlı, kullanışlı, estetik, orta ağırlıkta, seyyar batarya, montajı kolay, kurulum ve kullanımı da kolay, 2 yıl garantisi var. (Ben interaktif garantilerin hiçbirine güvenmiyorum) düşünülüp üretilmiş, tasarımı mükemmel. Yüksek fiyatlıların adı var, hepsini inceledim. Malzeme kalitesi çok iyi. Kıyas bile yapmıyorum. 80 metre kare sadece halı da 15 dk, 20 şarj tüketerek ekonomik modda bitirdi. Philips işi çözmüş. Teşekkürler Amazon&Philips. İki tane aldım."

  • "Yaklaşık 12 saatte sorunsuz geldi. Üründe sıkıntı yok günlük kullanım için ideal."
Ürünü İncele

5. En sevilen ütü modellerinden: Philips DST5020/30 Buharlı Ütü

Adsız tasarım - 2024-05-01T152854.445

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Çok iyi, çok memnun kaldım. Herkese tavsiye ediyorum, alanlar pişman olmaz."

  • "Kullandım ütü gayet güzel üzülüyor. Tavsiye ederim."

  • "Philips kalitesi, performansı tatmin edici. Kolay kullanımı ve hafif olması artısı."
Ürünü İncele

6. Kızarmış ekmek lezzetini yaşayın: Philips HD2590/90 Ekmek Kızartma Makinesi

Adsız tasarım - 2024-05-01T153240.450

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kızartma esnasında istenen ayarı yapabiliyorsun. Doğru ayarlamada ekmeğin yanması söz konusu olamaz. Isıtma için tel ise çok kullanışlı."

  • "Bu zamana kadar neden ekmek kızartma makinesi almadım diye varoluşsal sancılar yaşıyorum. Hiç ekmek yemeyene bile yedirir. Normal ekmekten ziyade tost ekmekleri için çok kullanışlı. Ancak ürünün kalitesi orta seviyede."

  • "Üşenmediğim zaman ekmeği ısıtıyorum, hem bayatlayan ekmek çöpe gitmiyor hem de sıcacık çıtır çıtır ekmek yiyoruz mis gibi. Ekmeğin lezzeti artıyor, daha fazla yediriyor resmen."
Ürünü İncele

7. Kahve severlerin favorisi: Philips Tam Otomatik LatteGo Espresso Makinesi

Adsız tasarım - 2024-05-01T153928.490

SilentBrew teknolojisi sayesinde gürültüsüz bir şekilde kahve demleme işlemi sağlar. Taze çekilmiş kahve çekirdekleri kullanılarak aromatik ve zengin kahve demleme imkanı sunar. Şık ve modern siyah krom tasarımı ile mutfağınıza şıklık katar. Farklı süt köpürtme seçenekleri sunarak istediğiniz kahve içeceğini hazırlama imkanı tanır. Otomatik temizlik ve kireç önleme özelliği kolay temizlik ve bakım imkanı sağlayarak makinenin ömrünü uzatır.

Ürünü İncele

8. Etkili ve kolay temizlik için olmazsa olmaz: Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Adsız tasarım - 2024-05-01T153359.446

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Oldukça hafif ve küçük, kullanımı çok rahat, tavsiye ederim."

  • "Beklentimin üzerinde, çok memnun kaldım."

  • "Memnun kaldık, güzel ürün"
Ürünü İncele

9. Mutfağınızın vazgeçilmezi olacak: Philips HR3781/00 El Mikseri

Adsız tasarım - 2024-05-01T153617.923

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Piyasadaki çoğu üründen iyi, kullanımı konforlu."

  • "Hep pratik hem de kaliteli. Çok fonksiyonlu bir alet, her eve lazım."

  • "Kaliteli ve kullanımı pratik."
Ürünü İncele

10. Her mutfakta olmalı: Philips HR2602/90 Mini Blender

Adsız tasarım - 2024-05-01T153617.923

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yazın soğuk kahve ya da meyveli içecekler hazırlamak için çok kullanışlı. Buz da parçalayabiliyor."

  • "Gayet başarılı ürün, tavsiye ederim."

  • "Anlattığınız gibi teşekkür ederim."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Mayıs 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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