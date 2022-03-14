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Saba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum

14.03.2022 17:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahkasıyla tanınan Saba Tümer samimi açıklamalar yaptı. Sit-com teklifi gelirse ekranda olabileceğini söyleyen sunucu "Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum" dedi.

Saba Tümer: Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum

Saba Tümer, N Alaçatı dergisine açıklamalarda bulundu. Ünlü sunucu, hakkında merak edilenleri anlattı. İzmir’de başlayan şöhret yolculuğunun kendisini hiç değiştirmediğini belirten Saba Tümer, cemiyet ve sanat dünyasında çok dostunun olmasının sırrını açıkladı: Tamamen kendin olmak. Doğal, içten ve samimi olmak. Bende suni bir şey yok. Yapamam zaten.

"KAHKAHAMIN ŞİFA DAĞITTIĞINA İNANIYORUM"

'Bayan Kahkaha' olarak tanınmanın çok güzel bir şey olduğunu dile getiren sunucu, "İnsanları mutlu ediyor. Karşında biri gülünce sen de gülersin. Kahkahamın şifa dağıttığına inanıyorum. Hayattayız, mutlu olmamız, gülmemiz lazım. Ona da vesile olduğum için çok mutluyum" dedi.

"DRAM YAPAMAM"

Sunuculuk dışında bir dönem tiyatro sahnesinde oyunculuk yaptığını, tekliflere de sıcak baktığını söyleyen Saba Tümer, “Oyunculuk çok güzel. Dram yapamam ama eğlenceli bir sit-com olursa seve seve kabul ederim" ifadesini kullandı.

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