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Saba Tümer konuşurken araya girdi! Esra Dermancıoğlu "Bacaklarım çok güzel" deyip gösterdi

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
02.06.2024 09:29
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Son dönemde Cannes'a giden genç kadın oyunculara söylediği sözlerle gündeme gelen Esra Dermancıoğlu Saba Tümer'e konuk oldu. Mini etek giyen Esra Dermancıoğlu'nun bir anda söze girip "Aslında bacaklarım çok güzel" demesi ve bacaklarını göstermesi sosyal medyada gündem oldu.

Saba Tümer konuşurken araya girdi! Esra Dermancıoğlu "Bacaklarım çok güzel" deyip gösterdi

Oyuncu Esra Dermancıoğlu, geçtiğimiz günlerde kırmızı halı görünümleriyle gündeme gelen Türk oyuncular hakkında konuşmuştu.

Dermancıoğlu, "Önüme Cannes Film Festivali ile ilgili görüntüler düşmeye başladı. Türkiye'den bizi temsil eden oyuncular, orada yarı çıplak. Çıplaklık çok enteresan, biz bir şeyleri kanıtlamaya çalışıyoruz. Hayır, biz "Türkiye'de develerle gezmiyoruzu" kanıtlamaya çalışıyoruz. İsterdim ki manyak performansları olan oyuncular gitsin, yarı çıplak, havalı yürüyüşler yerine iletişim kurabilecek insanların orada olmasını isterdim" demişti.

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BACAKLARINI GÖSTERDİ

Bu sözleriyle tepki çeken başarılı oyuncu Saba Tümer'e konuk oldu. Sohbet sırasında bir anda Saba Tümer'in bir anda sözünü keserek "Programa bir şey söyleyebilir miyim seyircilere buradan; benim aslında bacaklarım çok güzel fakat şöyle bir şey oluyor buraya bastırdığın zaman burada böyle bir kalınlık oluyor, şöyle bir görün" diyerek bacaklarını gösterdi.

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Saba Tümer de kahkaha atarak "Gerçekten şahane bacakların var, selülit yok incecik" dedi.


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Esra Dermancıoğlu
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