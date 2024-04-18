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  4. Sabah belediye başkanı akşam aktör! Erdal Beşikçioğlu tiyatro sahnesinde... O görüntüler gündem oldu

Sabah belediye başkanı akşam aktör! Erdal Beşikçioğlu tiyatro sahnesinde... O görüntüler gündem oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
18.04.2024 10:22
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Etimesgut Belediye Başkanı seçilen ve mazbatasını alarak göreve başlayan Erdal Beşikçioğlu, belediye başkanlığı görevinin yanı sıra akşam tiyatro çalışmalarına da devam ediyor. Beşikçioğlu Bir Delinin Hatıra Defteri oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Beşikçioğlu'nun o görüntüleri gündem oldu.

Sabah belediye başkanı akşam aktör! Erdal Beşikçioğlu tiyatro sahnesinde... O görüntüler gündem oldu

31 Mart Yerel seçimlerinde Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut'tan aday olarak yüzde 56.61 oy oranıyla, en yakın rakibi MHP'li Enver Demirel'i geride bırakarak belediye başkanı seçildi.

Belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro çalışmalarını da ihmal etmiyor. Beşikçioğlu, Ankara Congresium'da 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda izleyicisinin karşısına çıktı.

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Seyircilerden büyük alkış toplayan Beşikçioğlu'nun o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

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