Sabah belediye başkanı akşam aktör! Erdal Beşikçioğlu tiyatro sahnesinde... O görüntüler gündem oldu

31 Mart Yerel seçimlerinde Erdal Beşikçioğlu, Ankara Etimesgut'tan aday olarak yüzde 56.61 oy oranıyla, en yakın rakibi MHP'li Enver Demirel'i geride bırakarak belediye başkanı seçildi.
Belediye başkanlığı görevinin yanı sıra Beşikçioğlu, akşam saatlerinde tiyatro çalışmalarını da ihmal etmiyor. Beşikçioğlu, Ankara Congresium'da 'Bir Delinin Hatıra Defteri' oyununda izleyicisinin karşısına çıktı.
Seyircilerden büyük alkış toplayan Beşikçioğlu'nun o görüntüleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.