Sabah saatlerinde suç duyurusunda bulunmuştu! Necip Uysal'dan açıklama: Zorbay Küçük ile görüştük...

Berker İşleyen

Beşiktaşlı futbolcu Necip Uysal, adının yasa dışı bahis soruşturmasına karışmasının ardından kimlik bilgilerinin kopyalanarak izinsiz şekilde bahis hesabı açıldığını belirterek suç duyurusunda bulundu. Uysal, “Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, yapmadığım bir şey bu.” dedi.

Beşiktaş’ın tecrübeli futbolcusu Necip Uysal, adının yasa dışı bahis soruşturmasına karışmasının ardından sabahın erken saatlerinde Çağlayan Adliyesi’ne giderek suç duyurusunda bulundu. Uysal, kendi kimlik bilgileri kullanılarak açılan bir bahis hesabı üzerinden işlem yapıldığını belirtti.

“KULÜBÜMÜN ADINI DA KULLANMALARI ÜZÜYOR”

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Necip Uysal, durumun kendisini derinden etkilediğini söyledi. Deneyimli oyuncu, “Bugün ne yazık ki burada olmak istemezdim ama bana böyle bir suç attılar diyelim. Bugün bir şikayet için geldik. Benim oynamadığım, hesap açmadığım bir siteden benim TC Kimlik Numaram ile hesap açılıp, bonus kupon ile iki kupon şeklinde oynanmış ve bahis yapmışlar. Bunun için suç duyurusu yapmaya geldim. Çok üzgünüm. 20 senedir profesyonel futbol oynuyorum Beşiktaş'ta. Kulübümün adını da kullanmaları beni inanılmaz üzüyor. Hayatımda yaşadığım en zorlu süreç bu, yapmadığım bir şey bu.” ifadelerini kullandı.

“KOPYALANMIŞ BİR TC VAR”

Uysal, kimlik bilgilerinin kötü niyetli kişilerce ele geçirildiğini öne sürerek, “Kopyalanmış bir TC var. Oradan bahis yapıyorlar. Bunun şikayetini verdik. Suç duyurusunda bulunduk. Beni buralara getiren insanlardan, sonuçlandıktan sonra, ne gerekiyorsa hukuk anlamında her şeyi devam ettireceğim.” dedi.

“BU OLAYDAN SONRA ZORBAY HOCA İLE KONUŞTUK”

Yaşanan olayın ardından hakem Zorbay Küçük ile iletişim kurduğunu dile getiren Necip Uysal, “Bu olay yaşandıktan sonra Zorbay Hoca ile konuştuk. Sonra siteye girmeden TC'ni yazıp, yenileme şifresini yazıyorsun ve telefona gidiyor, benim orada telefonum yok. Hayatım boyunca bahsin yanından geçmedim, hiçbir yerde üyeliğim yoktur. Bunlar netleşecek, savcılık açıklama yapacak. Ondan sonra daha detaylı konuşacağım.” sözleriyle yaşanan sürecin aydınlanmasını beklediğini ifade etti.

