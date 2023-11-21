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Sabahki nasıl yazılır? Sabahki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

19.11.2023 18:54 | Son Güncelleme:
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Türkçe sözcük haznesi bakımından çok geniş bir dildir. Bundan dolayı birçok farklı yapıda kelime ve ek mevcuttur. Kelimelerin ve eklerin yazım şekilleri dil bilgisi kuralları çerçevesinde belirlenmiştir. Pek çok kişi sabahki sözcüğünün yazım biçimini merak eder. Bu noktada –ki ekinin kullanım şekli araştırılır. Peki, sabahki nasıl yazılır?

Türkçenin sadece kelime olarak değil, aynı zamanda ek olarak da çeşitli bir hazneye sahip olmasının olumlu ve olumsuz tarafları bulunur. Olumlu yönleri, bu çeşitlilik geniş kapsamlı bir iletişim olanağı sağlar. Olumsuz yönü ise bu çeşitli yapılar Türkçe öğrenmeyi zorlaştırabilir. Görüldüğü üzere ana dili Türkçe olan kişiler bile konuşurken ve yazarken dil hataları yapabilmektedir. Türkçede sıklıkla merak edilen dil yapılarından biri de –ki konusudur. Bunun nedeni üç farklı yapıda ve anlamda –ki kullanımının olmasıdır. Bu ek ile kurulan sözcüklerden biri de ‘sabahki’ sözcüğüdür.

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Sabahki nasıl yazılır?

Sabahki kelimesinin kullanım amacı ‘sabah olan, sabah yapılan’ durumları ifade etmektedir. Türkçede -ki hem bağlaç hem de ek olarak kullanılır. Bundan dolayı sıklıkla yazım hatası yapılır. İyelik ve ilgi eki olarak kullanılan ki ekinin bitişik yazılması doğru kabul edilir. Fakat bağlaç olarak kullanılan ki ekinin ise ayrı yazılması gerekir. Sabahki yazımı içerisinde bulunan ki eki bağlaç görevi değil, ek görevi gördüğünden bitişik yazılması gerekir. Buna göre sabahki yazımı bitişik olması gereken bir sözcüktür.

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Sabahki bitişik mi yazılır?

Türkçeyi Türk Dil Kurumu tarafından belirlenen dil kurallarına uygun bir şekilde kullanmak son derece önemlidir. Doğru dil kullanımı etkili bir iletişim kurmakla birlikte dilin korunması ve gelişmesi bakımından da vatandaşlık görevi olarak görülür. Sabahki sözcüğü de yazılışı merak edilen sözcükler arasında yer alır. Bu sözcüğü yazılı dilde kullanmak isteyen kişiler sabahki ayrı mı yazılır sorusunun cevabını merak eder. Sözcüğün yazımında bulunan –ki ekinin ek amaçlı kullanımından dolayı sabahki sözcüğünün bitişik yazılması gerekir.

Bu kelime aitlik bildiren ve günün sabah saati olan bir durumu ifade eder. Sabahki kelimesinde yer alan –ki ilgi eki görevi görür. TDK yazım kurallarına göre ilgi ekleri daima bitişik yazılmalıdır. Bu nedenle sabahki TDK kurallarına göre bitişik yazılması gereken bir sözcüktür.Sabahki doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Sabahki (Doğru kullanım)
  • Sabah ki (Yanlış kullanım)
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