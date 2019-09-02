YEMEK

Sabahları patates ve elma yemek kilo vermeye yardımcı oluyor

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 02.09.2019 10:49 | Son Güncelleme

Doktor Yegane Koulıeva Özcan, zayıflamak için gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemli olduğunu belirterek "Patatesi ve elmayı sabahları yemek her zaman kilo vermeye yardımcı olur." dedi.

Sabahları patates ve elma yemek kilo vermeye yardımcı oluyor

Kahvaltıda patates tüketerek zayıflamanın mümkün olduğuna işaret eden Doktor Yegane Koulıeva Özcan, hızlı bir şekilde kilo vermek isteyenleri uyardı. Fazla kilosu olmayan ancak zayıflamayı takıntı hale getirenlerin psikolojik destek alması gerektiğini vurgulayan Özcan, "Son zamanlarda herkes diyet yapıyor ve herkes acilen zayıflamak istiyor. Bu insanların bir kısmı gerçekten kilo vermeli ama öyle bir grup insan var ki zayıflamayı takıntı haline getirmiş. Sosyal medyadaki paylaşımların da etkisiyle kendini beğenmeyen, sırf bu nedenle zayıflamayı takıntı haline getirenlerin diyetisyene değil psikiyatristlere başvurmasını öneririm." ifadelerini kullandı.

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HIZLI KİLO KAYBININ HİÇBİR FAYDASI YOK

Hızlı kilo kaybının hiçbir faydası olmadığına da dikkati çeken Özcan, "Kalıcı, sağlıklı zayıflık için yavaş ve bilinçli kilo vermek şart. Unutmayın ki her bireyin kendine has kilo verme hızı var. Bu hız da bireyin kaç kilo fazlası olduğuna bağlı. Doğru yaklaşımla aylık asgari kilo kaybı oranı, mevcut kilonuzun yüzde 5-6'sıdır. Sağlıklı kilo kaybı için izin verilen maksimum seviye ise mevcut kilonuzun yüzde 15-18'idir." diye konuştu.

belly

HANGİ ÖĞÜNDE NE TÜKETİLMELİ?

Sağlıklı kilo kaybı sürecinde gıdanın çeşidinden ziyade günün hangi saatinde tüketildiğinin önemine değinen Özcan, kilo vermek ve tüm günlük kalorileri harcamak için yiyeceklerin gün boyunca ayarlanması gerektiğini söyledi. Özcan, şu bilgileri paylaştı:

kuru meyve

"Sabahları, yiyecek olarak yavaş ve hızlı karbonhidratları seçmek daha iyi. Çünkü çoğu hızlı karbonhidrat glikoz bakımından zengin ve kalorileri oldukça yüksek. Vücudun bu enerjiyi gün içinde harcaması önemli. Böylece yağa dönüşmez. Yavaş karbonhidratlar, aksine yavaş yavaş glikoz salgılar ve vücutta yağ olarak depolanmamasını, vücut tarafından emilmesini sağlar. Tahıllar, fındıklar, meyveler, kuru meyveler, tatlılar, patatesler kahvaltı için en uygun olanlar. Mesela patatesi, sabahları her zaman yemek daha iyi. Nişasta bakımından zengin, yüksek kalorili ve daha sonra kolayca yağa dönüşebilir. Kahvaltıda, eğer çok seviyorsanız, patates yiyerek gün boyu koşuşturmada aldığınız kaloriyi harcama şansınız çok daha yüksek. Elma ise mide ve bağırsakların işleyişinin iyileştirilmesine yardımcı olur, bu nedenle sabahları tüketmek daha iyi. Ancak akşamları yenen taze bir elma rahatsızlığa neden olabilir ve midenin asitliğini artırabilir."

İncir ve kuru kayısı gibi kuru meyvelerin metabolizmayı hızlandırdığına işaret eden Özcan, açıklamasını şöyle sürdürdü:

salatalık

"Bir ayda sağlıklı ve kalıcı, aç kalmadan zayıflamak, vücudunuzu toksinlerden arındırmak ve gençleşmek istiyorsanız ihtiyacınız olan bir tutam yapraklı kereviz sapı, 5 kırmızı dolmalık biber, 7 salatalık ile 6 domates. Tüm malzemeleri rendeleyin ve karıştırın. Üzerine tatlandırmak için az kaya tuzu veya az limon suyu ilave edebilirsiniz. Bu karışımı gün boyunca acıktıkça birer tatlı kaşığı tüketin.

havuç

Bir diğer alternatif ise şöyle: Bir havuç ve tohumları ayıklanmış 6 kırmızı biberi rondodan geçirin. Üzerine 3 limonun suyunu ilave edin. Bu karışımı bir ay boyunca her gün düzenli tüketmek size kalıcı, sağlıklı zayıflamanızı sağlar. Bu karışımı düzenli olarak özellikle yemek öncesi tükettiğinizde iştahınız kapanır, yemek porsiyonlarınız çok ciddi oranda küçülür. Günlük olarak hazırlanması gereken her iki karışım da hamileler ve şeker hastaları için uygun değildir."

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