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Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları! Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? Show TV yayın akışı

02.07.2023 19:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları ile filmin nerede çekildiği merak edildi. Kemal Sunal'ın başrolde olduğu film, yayınlandığı dönemden itibaren her defasında sevilerek izleniyor. Sevilen komedi filmi bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak. Peki, Şaban Oğlu Şaban filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? İşte Show TV yayın akışı...

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları! Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi ekranı oldu. 1977 yılı yapımlı olan filmde aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleyi anlatır. İşte Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları ile Show TV yayın akışı...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.

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Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Şaban - Kemal Sunal
Ramazan - Halit Akçatepe
Hüsamettin - Şener Şen
Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit
Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe
Safinaz - Ayşen Gruda
Nigar - Ayben Erman
Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez
Selma - Sevda Aktolga
Binnaz - Sevil Üstekin
Yunus Kaptan - Şevket Altuğ
Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten
Neşet - Necdet Yakın
Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce
Eşref'in adamı - Tevfik Şen
Polis - Ergin Orbey

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2 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bir Şansım Olsa
14:30 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa
16:30 Yerli Sinema Oh Olsun
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Şaban Oğlu Şaban
22:00 Yerli Sinema Aile Şerefi
00:00 Maviye Sürgün

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