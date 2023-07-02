Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları! Şaban Oğlu Şaban nerede çekildi? Show TV yayın akışı

Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları merak edildi. Merak edilen bir diğer konu ise Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi ekranı oldu. 1977 yılı yapımlı olan filmde aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleyi anlatır. İşte Şaban Oğlu Şaban filmi konusu ve oyuncuları ile Show TV yayın akışı...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ KONUSU

Şaban Oğlu Şaban, aynı yerde askerlik yapan iki arkadaş Şaban ve Ramazan'ın askerlik esnasında ve sonrasında başlarına gelen rastlantısal olaylara karşı verdikleri tatlı mücadeleye odaklanır. Şaban'ın sakarlıkları yüzünden komutan Hüsamettin defalarca yaralanmış, iyice çileden çıkmıştır.

Askerlik bittiğinde, bir gazinoda çalgıcı olarak işe giren ikili, tesadüf eseri bir suçlunun yakalanmasını sağladıklarında Nazır Paşa tarafından gizli polis olarak atanırlar. Nazır Paşa ve ailesini ziyaret ettikleri bir gece, Paşa'nın damadının eski komutanları Hüsamettin çıkmasıyla zor anlar yaşarlar. Fakat sadece bu da değildir! Aynı gece evden çalınan elmas, ortalığı iyiden iyiye karıştırır. Tatlı sakar ikili elması bulabilecek midir?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ OYUNCULARI

Şaban - Kemal Sunal

Ramazan - Halit Akçatepe

Hüsamettin - Şener Şen

Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit

Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe

Safinaz - Ayşen Gruda

Nigar - Ayben Erman

Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez

Selma - Sevda Aktolga

Binnaz - Sevil Üstekin

Yunus Kaptan - Şevket Altuğ

Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten

Neşet - Necdet Yakın

Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce

Eşref'in adamı - Tevfik Şen

Polis - Ergin Orbey

2 TEMMUZ SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bir Şansım Olsa

14:30 Yerli Sinema Hayat Bayram Olsa

16:30 Yerli Sinema Oh Olsun

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Şaban Oğlu Şaban

22:00 Yerli Sinema Aile Şerefi

00:00 Maviye Sürgün

