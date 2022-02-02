Şaban Oğlu Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında olan Şaban Oğlu Şaban filminin yönetmenliği Ertem Eğilmez'e, filmin senaristliği ise Sadık Şendil'e ait. Seyircilerin gönlünde taht kuran Şaban Oğlu Şaban filminde Kemal Sunal 'Şaban', Şener Şen 'Hüsamettin' karakteri ile karşımıza çıkıyor. Peki Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filminin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte yapıldı.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ramazan ile Şaban, kanto yapan Nigar'a aşık olur. Sivil hayatta polis olan Hüsamettin ve teşkilatının uzun süredir yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalarlar ve Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini verir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?