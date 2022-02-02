Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Şaban Oğlu Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

Şaban Oğlu Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

02.02.2022 19:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Unutulmaz komedi filmlerinin başında gelen Şaban Oğlu Şaban filminin başrollerini Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen gibi isimler paylaşıyor. Şaban Oğlu Şaban filmi sık sık televizyon ekranlarında yerini alıyor. 1997'de gösterime giren Şaban Oğlu Şaban filmi yıllar geçse de seyirciler tarafından her seferinde ilgiyle takip ediliyor. İşte detaylar...

Şaban Oğlu Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

Türk sinemasının unutulmaz filmleri arasında olan Şaban Oğlu Şaban filminin yönetmenliği Ertem Eğilmez'e, filmin senaristliği ise Sadık Şendil'e ait. Seyircilerin gönlünde taht kuran Şaban Oğlu Şaban filminde Kemal Sunal 'Şaban', Şener Şen 'Hüsamettin' karakteri ile karşımıza çıkıyor. Peki Şaban Oğlu Şaban filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler...

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filminin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte yapıldı.

Şaban Oğlu Şaban filmi nerede ve ne zaman çekildi? Şaban Oğlu Şaban konusu nedir, oyuncuları kimler?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Ramazan ile Şaban, kanto yapan Nigar'a aşık olur. Sivil hayatta polis olan Hüsamettin ve teşkilatının uzun süredir yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalarlar ve Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini verir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI KİMLER?

  • Şaban - Kemal Sunal
  • Ramazan - Halit Akçatepe
  • Hüsamettin - Şener Şen
  • Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit
  • Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe
  • Safinaz - Ayşen Gruda
  • Selma - Sevda Aktolga
  • Nigar - Ayben Erman
  • Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez
  • Neşet - Necdet Yakın
  • Binnaz - Sevil Üstekin
  • Yunus Kaptan - Şevket Altuğ
  • Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten
  • Polis - Ergin Orbey
  • Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce
  • Eşref'in adamı - Tevfik Şen
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi? Çöpçüler Kralı filmi nerede ve ne zaman çekildi?
Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...Nişanlısı yakın arkadaşıyla aldattı! Öyle bir intikam aldı ki...
Seyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Dava sona erdiSeyir halindeki araçta cinsel ilişkiye girdiler! Dava sona erdi
Anahtar Kelimeler:
Kemal Sunal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Babası müstehcen sitede abonesiymiş! Annesinin sesi...

Babası müstehcen sitede abonesiymiş! Annesinin sesi...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Alarma geçildi! Parçalara bölündüğünde bile...

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Göğüslerinin rahatsız ettiği söylendi! Park yetkilileri uyardı

Göğüslerinin rahatsız ettiği söylendi! Park yetkilileri uyardı

İlginizi Çekebilir

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Restoranı birbirine kattılar! Biftek bulamayınca...

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Aşk bitti! Bütün fotoğrafları sildi

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Yeni yatırım! 700'e yakın kişi iş sahibi olacak

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

Gördükleriniz fikrinizi değiştirecek

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

"Hep kürtaj oldular" demişti! Sözleri tepki çekince...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.