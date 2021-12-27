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Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı!

27.12.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadrosunda Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Şener Şen ve Ayşen Gruda gibi isimlerin yer aldığı Şaban Oğlu Şaban filmi, dün SHOW TV ekranlarında yeniden izleyiciyle buluştu. Filmde Şaban ve Ramazan'ın büyük aşkı Selma'ya hayat veren usta oyuncu Sevda Aktolga, yıllara rağmen koruduğu güzelliğiyle görenleri şaşırttı.

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı!

1977 yapımı Şaban Oğlu Şaban filminde canlandırdığı 'Selma' karakteriyle akıllarda yer edinen usta oyuncu Sevda Aktolga, son haliyle dikkat çekti.

1957 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Sevda Aktolga, Marmara Üniversitesi'nde Diş Hekimliği bölümünü bitirdi.

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Kariyerine 1975 yılında yer aldığı İnsan Avcısı filmiyle başlayan Aktolga; Hababam Sınıfı Tatilde, Gülen Gözler, Mavi Mavi, Katma Değer Şaban ve Üvey Baba gibi efsane yapımlarda rol aldı.

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

En son 2012 yılında yayın hayatına başlayan Unutma Beni dizisinde 'Güler' karakterine hayat veren oyuncu, uzun zamandır ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Sosyal medya hesabından hayatına dair kareleri paylaşmayı ihmal etmeyen Aktolga, yıllar içinde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi. İşte Sevda Aktolga'nın son hali:

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga'nın son hali şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!

Şaban Oğlu Şaban'ın Selma'sı Sevda Aktolga son haliyle şaşırttı!


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