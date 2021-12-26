Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler?

Yerli yapım Şaban Oğlu Şaban sinema salonlarının ardından televizyon kanallarında da sık sık yayınlanan ve seyirciler tarafından ilgiyle izlenen değerli filmler arasında yer alıyor. 1997'de gösterime giren Şaban Oğlu Şaban filminin senaristliği Sadık Şendil'e ait. İşte detaylar...
Şaban Oğlu Şaban filminin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte gerçekleştirildi.
Şaban ile Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a gönlünü kaptırır. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini verir.
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