Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler?

Yerli yapım Şaban Oğlu Şaban sinema salonlarının ardından televizyon kanallarında da sık sık yayınlanan ve seyirciler tarafından ilgiyle izlenen değerli filmler arasında yer alıyor. 1997'de gösterime giren Şaban Oğlu Şaban filminin senaristliği Sadık Şendil'e ait. İşte detaylar...

ŞABAN OĞLU ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filminin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte gerçekleştirildi.

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şaban ile Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a gönlünü kaptırır. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini verir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI

Şaban - Kemal Sunal

Ramazan - Halit Akçatepe

Hüsamettin - Şener Şen

Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit

Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe

Safinaz - Ayşen Gruda

Selma - Sevda Aktolga

Nigar - Ayben Erman

Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez

Neşet - Necdet Yakın

Binnaz - Sevil Üstekin

Yunus Kaptan - Şevket Altuğ

Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten

Polis - Ergin Orbey

Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce

Eşref'in adamı - Tevfik Şen





