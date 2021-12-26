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Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler?

26.12.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk sinemasının önemli filmlerinden olan Şaban Oğlu Şaban filminde Kemal Sunal, Ayşen Gruda, Şener Şen, Halit Akçatepe gibi unutulmaz oyuncular yer alıyor. Ülkemizde 7'den 77'ye herkesin yıllardır ilgi ile izlediği Şaban Oğlu Şaban filminin yönetmenliği Ertem Eğilmez'e ait. İşte detaylar...

Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler?

Yerli yapım Şaban Oğlu Şaban sinema salonlarının ardından televizyon kanallarında da sık sık yayınlanan ve seyirciler tarafından ilgiyle izlenen değerli filmler arasında yer alıyor. 1997'de gösterime giren Şaban Oğlu Şaban filminin senaristliği Sadık Şendil'e ait. İşte detaylar...

ŞABAN OĞLU ŞABAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Şaban Oğlu Şaban filminin çekimleri Yeşilköy'de bir köşkte gerçekleştirildi.

Şaban Oğlu Şaban ne zaman ve nerede çekildi? Şaban Oğlu Şaban oyuncuları kimler?

ŞABAN OĞLU ŞABAN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Şaban ile Ramazan, çalıştıkları yerde kanto yapan Nigar'a gönlünü kaptırır. Sivil hayatta bir polis olan Hüsamettin ve teşkilatının aylardır yakalayamadığı Kadırgalı Eşref'i tesadüfen yakalayıp Hüsamettin'in kayınpederi olan Nazır Paşa'nın gizli polisi olurlar. Nazır Paşa onlara kızkardeşinin kaybolan elmasını bulma görevini verir.

ŞABAN OĞLU ŞABAN OYUNCULARI

  • Şaban - Kemal Sunal
  • Ramazan - Halit Akçatepe
  • Hüsamettin - Şener Şen
  • Hala/Tavuk Teyze - Adile Naşit
  • Nazır Paşa/Sıtkı Baba - Sıtkı Akçatepe
  • Safinaz - Ayşen Gruda
  • Selma - Sevda Aktolga
  • Nigar - Ayben Erman
  • Kadırgalı Eşref - Dinçer Çekmez
  • Neşet - Necdet Yakın
  • Binnaz - Sevil Üstekin
  • Yunus Kaptan - Şevket Altuğ
  • Yunus Kaptan'ın Eşi - Güler Ökten
  • Polis - Ergin Orbey
  • Sünnetçi Sumrullah Canyakmaz - İhsan Yüce
  • Eşref'in adamı - Tevfik Şen


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Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda Kemal Sunal
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