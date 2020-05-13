Şabaniye filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Şabaniye konusu ve oyuncu kadrosu

Kemal Sunal en sıradışı konuya sahip filmlerinden biri olan Şabaniye'de kadın kılığında rol yapıyor. Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Adile Naşit ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerde oynadığı Şabaniye filmi 1984 yılında İstanbul ve İzmir'de çekildi. Peki Şabaniye filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye

Çiğdem Tunç - Nazlı

Erdal Özyağcılar - Şeyhmus

Adile Naşit - Hatice

Reha Yurdakul - Şef Garson

Aliye Rona - Ayşe

Turgut Boralı - Dursun

Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası

Kartal Tibet - Kartal Tibet

Nermin Denizci - Assolist



