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Şabaniye filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Şabaniye konusu ve oyuncu kadrosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 20:04 | Son Güncelleme

Kemal Sunal'ın başrolde oynadığı Şabaniye filmi bu akşam Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı 1984 yapımı Şabaniye filminde, kan davalılardan kaçmak için kadın kılığına giren Şaban'ın assolistliğe kadar yükselmesi eğlenceli bir şekilde anlatılıyor. Peki Şabaniye filmi nerede çekildi? İşte Şabaniye hakkında bilgiler.

Şabaniye filmi ne zaman ve nerede çekildi? İşte Şabaniye konusu ve oyuncu kadrosu

Kemal Sunal en sıradışı konuya sahip filmlerinden biri olan Şabaniye'de kadın kılığında rol yapıyor. Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Adile Naşit ve Erdal Özyağcılar'ın başrollerde oynadığı Şabaniye filmi 1984 yılında İstanbul ve İzmir'de çekildi. Peki Şabaniye filmi konusu ne, oyuncuları kimler?

ŞABANİYE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Kan davası yüzünden Şaban'ın peşinde adamlar vardır. Kurnaz Şaban, kaçmak için ilginç bir yol bulur. Kadın kılığına girerek, şarkıcı olur ve Şabaniye ismiyle sahneye çıkar. Daha ilk günden, onu dinlemeye gelen kanlısı Şabaniye'ye aşık olur. Ancak Şabaniye'ye aşık olan düşmanı, bir yandan da deliler gibi Şaban'ı aramaktadır. İkili arasında komik bir kovalamaca başlar.

FİLMİN OYUNCU KADROSU

Kemal Sunal - Şaban / Şabaniye
Çiğdem Tunç - Nazlı
Erdal Özyağcılar - Şeyhmus
Adile Naşit - Hatice
Reha Yurdakul - Şef Garson
Aliye Rona - Ayşe
Turgut Boralı - Dursun
Sırrı Elitaş - Şaban'ın Babası
Kartal Tibet - Kartal Tibet
Nermin Denizci - Assolist

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