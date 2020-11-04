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Sabırla her gün bir fıstık için pencerede bekliyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Bu iç açıcı karşılaşmayı videoya çeken kişinin aktardığına göre sevimli sincap her gün pencereye geliyor ve fıstığını aldıktan sonra ortadan kayboluyor.

Sabırla her gün bir fıstık için pencerede bekliyor

ABD'nin Oregon eyaletinde çekilen fotoğraflar iç ısıtan türden. Her gün bir evin penceresine gelen ve kendisi için ayrılan bir fıstığı alıp götüren sincap sevimli halleriyle gülümsetiyor.

Ona her gün bir fıstık veren kişi, 'her sabah camın önüne geliyor, sabırla bekliyor ve fıstığını alıp gözden kayboluyor. Daha fazlasını ise asla almıyor.

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Yılın bu zamanlarında, pek çok sincap, soğuk ve kavurucu kış aylarında kendilerine yetecek yiyecekler bulmak için birçok evin önüne gidiyor. Bu onların hayatta kalması için hayati önem taşıyor.

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