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Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 18.06.2018 08:09 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz sezon Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, yeni takımıyla sözleşme imzalamak üzere. Kayserispor Başkanı Erol Bedir'in Sabri Sarıoğlu ile bir görüşme yapacağı ve transfere son noktanın konulacağı belirtildi.

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sol beke Sakıb Aytaç, orta sahaya Hasan Hüseyin Acar ve kanada Bilal Başacıkoğlu’nu transfer eden Kayserispor’da takviyeler yerlilerden devam edecek gibi duruyor.

Sağ beki de yerli bir isme emanet etmek isteyen Sarı-Kırmızılılar, Gençlerbirliği’nden Ahmet Oğuz’la anlaşamayınca gündemine Sabri Sarıoğlu’nu aldı.

Bonservisi elinden olan başarılı oyuncunun, Kayseri’ye transferi geçen sezon son anda yatmıştı.

Göztepe’den ayrılan 33 yaşındaki savunmacıyla başkan Erol Bedir’in bir görüşme yapacağı kaydedildi. Kariyerine Süper Lig’de devam etmek isteyen Sabri’nin de Kayserispor’da forma giymeye sıcak baktığı ifade edildi.

(Fanatik)

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Anahtar Kelimeler:
Kayserispor sabri sarıoğlu

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Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Takım
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sarı kırmızıdan da vazgecmiyor cakal ????
Sarı kırmızı formadan başka giymeyecek Sabri.
göbekli futbolcu bjkli ailton gibi
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