Sabri Sarıoğlu'nun eşinden olay yaratan paylaşım! Selçuk İnan'ın yüzünü kapattı...

Son dakika haberleri: Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, 15 yıl boyunca sarı - kırmızılı forma altında mücadele etmiş ve daha sonra Göztepe'ye transfer olmuştu. Ayrılığı sonrasında yaptığı açıklamalarla zaman zaman gündeme gelen Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, olayn yaratan bir hamleye imza attı.

Ailesiyle birlikte Florya Metin Oktay Tesisleri'ni gezen Sabri Sarıoğlu'nun eşi Yağmur Sarıoğlu, Instagram hikayesinde kocası ve kızının fotoğrafını paylaştı.

Yağmur Sarıoğlu'nun paylaşımında Galatasaray'ın 2011/12 sezonundaki şampiyonluk fotoğrafın yer aldı.

SELÇUK İNAN'IN YÜZÜNÜ KAPATTI

Sarıoğlu, kızının kocasını gösterdiği anın fotoğrafını paylaşarak, "Babasına babasını gösteriyor" ifadelerini kullandı. Yağmur Sarıoğlu'nun paylaşımında Selçuk İnan'ın yüzünü Galatasaray etiketiyle kapatması da dikkat çekti.

SABRİ SARIOĞLU NE DEMİŞTİ?

Galatasaray'dan ayrılık sürecini NTV'de anlatan Sabri Sarıoğlu, "Bazı oyuncuların kaptanlık sevdası, benim Galatasaray'dan ayrılmama sebep oldu" ifadelerini kullanmıştı.



