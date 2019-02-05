Saç dökülmesine çözüm olan en etkili 3 malzeme

Yemek bozuklukları, genetik faktörler, stres, dengesiz kilo kaybı, hamilelik veya yanlış saç bakım ürünleri kullanımı fazla miktarda saç dökülmesine neden olabilen durumlardır. Kaybettiğiniz saçlarınızı geri kazanmak için yüzlerce para harcamak yerine mutfağınızda yer alan bu 3 sihirli malzemeye şans verin. Etkisi görmemek neredeyse imkansız!

Yumurta sarısı

Yumurta sarısında bulunan lesitin saç kırılmasının önüne geçer. E vitamini yönünden güçlü oluşu saçın beslenmesine yardımcı olur ve kökleri sağlamlaştırır. İyi bir vitamin ve protein kaynağıdır. Kökleri beslemekle kalmaz, aynı zamanda saçın hızlı uzamasına yardımcı olur.

Bal

Doğal antioksidan kaynağı olan bal, saç köklerini güçlendirir. Güçlenen kökler sayesinde saçınız hızlı bir şekilde uzar.

Hint yağı

Hint yağında bulunan risin oleik asit, saç köklerine işler ve saçın pH dengesini korur. Aynı zamanda kepek oluşumuna engel olur.

Sıra geldi 3 malzemeden bir kombo yaratmaya!

Malzemelerin hepsini derin bir kasede karıştırın. Saç köklerinize bu karışımı iyice yedirin. 3 saat boyunca bu şekilde bekleyin ve ardından ılık suyla saçınızı yıkayın. Bu saç maskesini haftada bir kez uygulayın. 30 günün ardından değişimi fark edeceksiniz...

