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Saç dökülmesini azaltan bilim destekli 5 doğal yöntem

Günümüzde gerek pek çok kadının gerekse erkeklerin en sık karşılaştığı problemlerden biri saç dökülmesidir. Saç dökülmesi sorunu çeşitli sebeplerden ötürü geçici olabileceği gibi bir hastalığın belirtisi olarak da karşımıza çıkabilmektedir. Saç dökülmesi ile alakalı bilimsel alanda da birtakım çalışmalar yapılmış ve bazı doğal yöntemler sayesinde bu sorunun azaldığı vurgulanmıştır. Peki, saç dökülmesini azaltan bilim destekli 5 doğal yöntem hangileridir?

Saç dökülmesini azaltan bilim destekli 5 doğal yöntem
Duygun Sarpasan

Saç dökülmesi sorunu çözüme ulaşmadığında kişiyi psikolojik açıdan da etkileyebilmektedir. Saç dökülmesine neden olan birçok farklı etken vardır. Bu etkenler tespit edildiğinde sorun daha kolay çözüme ulaşabilmektedir. Pek çok uzmana göre gün içerisinde 100 ile 150 arası saç telinin dökülmesi olağan dışı sayılmamaktadır. Ancak daha fazlası ve giderek artması ciddi bir hastalığa işaret edebilmektedir. Bu konuda bilim destekli bazı doğal yöntemlerden yararlanılması önerilmektedir.

Saç dökülmesini azaltan bilim destekli 5 doğal yöntem hangileridir?

Saç dökülmesi birçok kişinin yaşadığı problemlerden biridir. Genetik unsurlar başta olmak üzere; yaz döneminden kışa veya kış döneminden yaza geçiş esnasında, vitamin eksikliğinde, aşırı stresli olunduğunda, hormonal bozuklar ya da saçkıran gibi farklı hastalıkların varlığında saç dökülmesi sorunu görülebilmektedir. Eğer bu sorun hastalıktan kaynaklıysa vakit kaybetmeden tedaviye geçilmesi son derece önemli bir konudur. Diğer etkenler bu sorunun görülmesine yol açıyorsa bilim destekli bazı yöntemleri uygulayarak, saç dökülmesi problemi azaltılabilmektedir. Bu bağlamda saç dökülmesini azaltan bilim destekli 5 doğal yöntem şöyledir:

1. Limon Yağı Kürü

Limon genel olarak saçların daha canlı ve parlak görünmesinde en sık kullanılan ürünlerden biridir. Limondan elde edilen limon yağı ise saçların çıkmasını ve büyümesini sağlar. Limon yağı kürünün uygulanışı son derece kolaydır. Saçlarınızı uygun bir şampuanla yıkadıktan sonra limon yağını başka bir yağ aracılığı ile biraz seyreltip, saçınıza maske gibi uygulayabilirsiniz.

2. Sardunya Yağı

Sardunya yağını da limon yağı uygulamasında olduğu gibi taşıyıcı özelliği bulunan bir yağ ile seyreltip saç maskesi olarak kullanabilir, saçınızı yıkadığınız şampuanınızın içerisine birkaç damla sardunya yağından koyabilirsiniz. Bu yağ saçların daha sağlıklı büyümesinde oldukça etkilidir.

3. Hindistan Cevizi Yağı

Bilim destekli bir başka doğal yöntem ise Hindistan cevizi yağı kullanarak saç dökülmesini azaltmaktır. Bu yağı saçlarınızı yıkamadan önce saç derinize masaj yaparak uygulayabilir ve belli bir süre saçınızda bırakabilirsiniz. Arzu ederseniz banyo yaptıktan sonra da saçınıza uygulayabilirsiniz. Saça hem parlaklık hem de canlılık kazandıran bu yağ, saçların daha gür çıkmasını da sağlamaktadır.

4. Balık Yağı

Omega yağ asitleri yönünden epey zengin olan bu yağ, saç dökülmesi sorununu azaltmakta büyük bir rol oynamaktadır. Bu yağı saçınıza uygulamak yerine takviye amaçlı tüketmeniz tavsiye edilmektedir. Protein eksikliğini kapatma açısından da oldukça faydalı olan balık yağı aynı zamanda güçlü bir antioksidan etkisine sahiptir. Düzenli olarak balık yağı tüketimi saçların gürleşmesine ve saç dökülmesi sorununun azalmasında yardımcı olmaktadır.

5. Gingseng Özleri

Saç dökülmesinin azalmasını ve saçların daha canlı, daha gür çıkmasını sağlayan bir başka besin takviyesi ise Ginseng özleridir. Bünyesinde Ginsengin maddesi barındıran besinleri yiyerek saç dökülmesi sorununu en aza indirebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesi
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