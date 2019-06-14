Saç dökülmesini önleyen 6 yiyecek

Vücudunuzda bazı vitamin ve mineraller eksikse saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Genetik olmayan saç dökülmesi yaşıyorsanız diyetinize bu 6 yiyeceği dahil ederek saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.

Ispanak

Demir eksikliği sonucunda saç kökleriniz zayıflar ve sonucunda dökülmeler meydana gelebilir. Ispanak, saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek vitamin ve minerallerle doludur. Diğer bir demir kaynağı ise yağsız dana etidir.

Fasulye

Çinko, saç dökülmesini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olmak için müthiş bir besin maddesidir. Yapılan çalışmalar, saç dökülmesi yaşayan kişilerin çinko seviyelerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bu aşamada çinko yönünden zengin olan fasulye yemeniz öneriliyor. Diğer çinko kaynakları ise; istiridye, yumurta, ıspanak, yağsız kırmızı et.

Tatlı patates



Eğer saç dökülmesi yaşıyorsanız bunun için beta karoten alımınızı artırabilirsiniz. Bunun için ise tatlı patates önerilir.

Portakal suyu

D vitamini vücudumuzun temel ihtiyaçlarındandır. Yaz aylarında bu vitamini güneşten karşılıyoruz ancak kışın durum değişiyor. Ve birçok insanda D vitamini sorunu ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesini önlemede de önemli bir kaynak olan D vitaminini portakal suyundan alabilirsiniz.