YEMEK

Saç dökülmesini önleyen 6 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 14.06.2019 14:59 | Son Güncelleme

Saç dökülmesinin en yaygın nedeni genetiktir. Genlerinizi değiştiremezsiniz, ancak saç dökülmesini yavaşlatmak sizin elinizde. Yaşadığınız saç dökülmesi genetik değil ise şanslısınız, bu yiyecekler sayesinde dökülmeyi durdurabilirsiniz.

Saç dökülmesini önleyen 6 yiyecek

Vücudunuzda bazı vitamin ve mineraller eksikse saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Genetik olmayan saç dökülmesi yaşıyorsanız diyetinize bu 6 yiyeceği dahil ederek saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.

Ispanak

iStock-157330429 (1)

Demir eksikliği sonucunda saç kökleriniz zayıflar ve sonucunda dökülmeler meydana gelebilir. Ispanak, saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek vitamin ve minerallerle doludur. Diğer bir demir kaynağı ise yağsız dana etidir.

Fasulye

iStock-647288524

Çinko, saç dökülmesini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olmak için müthiş bir besin maddesidir. Yapılan çalışmalar, saç dökülmesi yaşayan kişilerin çinko seviyelerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bu aşamada çinko yönünden zengin olan fasulye yemeniz öneriliyor. Diğer çinko kaynakları ise; istiridye, yumurta, ıspanak, yağsız kırmızı et.

Tatlı patates

iStock-184855907
Eğer saç dökülmesi yaşıyorsanız bunun için beta karoten alımınızı artırabilirsiniz. Bunun için ise tatlı patates önerilir.

Portakal suyu

iStock-642311618 (1)

D vitamini vücudumuzun temel ihtiyaçlarındandır. Yaz aylarında bu vitamini güneşten karşılıyoruz ancak kışın durum değişiyor. Ve birçok insanda D vitamini sorunu ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesini önlemede de önemli bir kaynak olan D vitaminini portakal suyundan alabilirsiniz.

Yumurta

iStock-953118270 (6)
B7 vitamini eksikliği saç dökülmesine, sinir hasarına ve cilt problemlerine neden olabilir. Bu eksikliği gidermek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.

Somon

iStock-925385178
Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, saç dökülmesini durdurmak için mükemmel kaynaklardır. Somon balığı ise harika bir omega-3 kaynağıdır. Eğer balık yemiyorsanız üzüm çekirdeği, fındık ve susam tercih edebilirsiniz.


PARTNERSon 10 yılın en güzel kadınlarıSon 10 yılın en güzel kadınları
Dünyanın en pahalı meyveleriDünyanın en pahalı meyveleri
Keklerin kalıba yapışmasını nasıl önleriz?Keklerin kalıba yapışmasını nasıl önleriz?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
saç dökülmesine ne iyi gelir saç dökülmesi için ne yemeli saç dökülmesini önleyen besinler

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Sivilcesiz ve Işıltılı Bir Cilt için Ballı, Kabartma Tozlu ve Elma Sirkeli Maske

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antik zamanlardan günümüze! Cinsel hayatı canlandırıyor

Düzenli tüketildiğinde cinsel hayatı canlandırıyor

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Eklem ve diz ağrılarını ortadan kaldıran karışım

Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Dünyanın en popüler meyvesi 31 can aldı

Her gün soğan yerseniz vücudunuzda neler olur?

Her gün çiğ yerseniz o hastalığa çare oluyor

Masum görünüyorlar ama tehlike büyük: Klozet kapaklarında çok daha pisler

Sonuçlar dehşet verici! Klozet kapaklarından daha pis oldukları ortaya çıktı

Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

Her gün ananas yemeniz için 5 sağlıklı neden

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.