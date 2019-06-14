Saç dökülmesini önleyen 6 yiyecek

Vücudunuzda bazı vitamin ve mineraller eksikse saç dökülmesi yaşayabilirsiniz. Genetik olmayan saç dökülmesi yaşıyorsanız diyetinize bu 6 yiyeceği dahil ederek saç köklerinizi güçlendirebilirsiniz.
Demir eksikliği sonucunda saç kökleriniz zayıflar ve sonucunda dökülmeler meydana gelebilir. Ispanak, saç köklerinin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilecek vitamin ve minerallerle doludur. Diğer bir demir kaynağı ise yağsız dana etidir.
Çinko, saç dökülmesini önlemeye ve tedavi etmeye yardımcı olmak için müthiş bir besin maddesidir. Yapılan çalışmalar, saç dökülmesi yaşayan kişilerin çinko seviyelerinin düşük olduğunu ortaya koyuyor. Bu aşamada çinko yönünden zengin olan fasulye yemeniz öneriliyor. Diğer çinko kaynakları ise; istiridye, yumurta, ıspanak, yağsız kırmızı et.
Eğer saç dökülmesi yaşıyorsanız bunun için beta karoten alımınızı artırabilirsiniz. Bunun için ise tatlı patates önerilir.
D vitamini vücudumuzun temel ihtiyaçlarındandır. Yaz aylarında bu vitamini güneşten karşılıyoruz ancak kışın durum değişiyor. Ve birçok insanda D vitamini sorunu ortaya çıkabiliyor. Saç dökülmesini önlemede de önemli bir kaynak olan D vitaminini portakal suyundan alabilirsiniz.
B7 vitamini eksikliği saç dökülmesine, sinir hasarına ve cilt problemlerine neden olabilir. Bu eksikliği gidermek için yumurtadan faydalanabilirsiniz.
Omega-3 ve omega-6 yağ asitleri, saç dökülmesini durdurmak için mükemmel kaynaklardır. Somon balığı ise harika bir omega-3 kaynağıdır. Eğer balık yemiyorsanız üzüm çekirdeği, fındık ve susam tercih edebilirsiniz.
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