Saç ekimi ameliyatı nedir? Saç dökülmesinin sebepleri nelerdir?

Saç dökülmesinin temel nedeni şunlardan oluşur: Yaşlanma, hormonlardaki değişiklik, ailedeki saç dökülme oranı yani genetik özellikler. Kural olarak, saç dökülmesi ne kadar erken başlarsa, kellik o kadar şiddetli hale gelir.

SAÇ EKİMİ AMELİYATI İÇİN İYİ BİR ADAY MISINIZ?

Verici alanlar olarak hizmet etmek için başın arkasında ve yanlarında sağlıklı bir saç büyümesi varsa, saç nakli ameliyatına aday olabilirsiniz.

Saç ekimi ameliyatı görünüşünüzü ve özgüveninizi artırabilir, ancak ameliyattan gerçekçi beklentilere sahip olmalısınız. Yaşınıza, yüz şeklinizle en uyumlu saç tasarımının yapılması çok önemlidir. Tüm saç değiştirme tekniklerinin mevcut saçlarınızı kullandığını bilmek önemlidir. Ameliyatın amacı, mevcut saçlar için en etkili tekniği bulmaktır.

KADINLAR İÇİN HANGİ SAÇ NAKLİ PROSEDÜRLERİ ÖNERİLMEKTEDİR?

Bazı doktorlar beş kadından birinin genellikle menopoz sonrası yaşlanma, hastalık veya hormonal değişikliklerden kaynaklanan bir miktar saç dökülmesi yaşayacağını tahmin ediyor. Kadınlar, erkeklerde sıkça görülen yamalı saç kaybında ziyade saç derisinin her yerinde incelme yaşarlar. LonhHair FUE tekniği ile saçlarını kestirmek zorunda kalmadan saç ekimi yaptırabilirler. Dikişsiz

Saç ekimi ameliyatı kişiye özel bir tedavi yöntemidir. Cerrahınızın planını anladığınızdan emin olun: Hangi prosedürler kullanılacak ve her birinin ne kadar süreceği. Doktorunuzdan işlemden sonra neye benzeyeceğiniz konusunda 3D tasarım desteği fikir vermesini talep edebilirsiniz.

