Saç ekimi ’hastane ortamında yapılmalı’ uyarısı

Saç Sorunları ve Ekim Birimi Direktörü Yasemin Gülgör, yurt dışındaki hastalara da hizmet verildiğini söyledi. Gülgör, "Yurt dışından bizi tercih eden hastalarımızla internet sitemiz ya da Whatsapp yoluyla görüşerek planlamaları yapıyoruz. Daha önce sosyal medya yolu ile irtibata geçtiğimiz ve hangi tedavinin uygun olduğuna karar verdiğimiz hastalarımızı havaalanından alıyoruz, rezidansımıza yerleştirdikten sonra hastanemize alarak giriş işlemlerimizi yapıyoruz" dedi.

"Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem"

İnsan sağlığıyla ilgili yapılacak her müdahalenin uzmanlık ve tecrübe gerektirdiğini belirten Gülgör, "Günümüzde merdiven altı yerlerde saç ekimi yapan yerler var. Bu tür yapılan müdahaleler olumsuz sonuçlar doğurabilir. Saç ekimi hastane ortamında hekim ve anestezi teknisyenleri gözetiminde yapılması daha sağlıklı olacaktır. Saç ekimi yaklaşık 10 saat süren bir işlem olduğu için bu süre zarfında nadiren de olsa oluşabilecek komplikasyonlar hekimler anında müdahale edebilirler. İzmir Özel Gazi Hastanesi saç ekimi işlemini kendi doktorlarıyla, kendi ekibiyle, kendi ameliyathanesinde yapmaktadır" şeklinde konuştu.