Saç ekiminde tasarım önemli

Çok sayıda saç ekim merkezi var ve ne yazık ki birçoğunda fabrikasyon saç ekim operasyonları yapılıyor. Bunun sonucunda da fırça gibi duran, kişinin yüzüyle hatta yaşıyla uyumlu olmayan ve kişileri memnun etmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor.

SAÇ TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oysaki saç ekim işleminde dikkat edilmesi gereken ve doğru planlanması gereken birçok detay var. Saç çizgisi, saçın çıkış yönü ve yoğunluğu gibi… Tek telin bile ters yönde olmasının ne kadar rahatsızlık verdiğini ve yatırmak için ne kadar uğraştığınızı düşünün. Bu durumun tüm yüz çevrenizde ve tepe bölgenizde böyle olduğunu hayal edin.

Herkese aynı saç ekim işlemi yapılamaz. Yapılsa da doğal ve estetik durmaz. Kişinin yüz yapısına göre saç çizgisi tıpkı bir harita gibi girinti ve çıkıntılar yapar. Yusyuvarlak bir şekilde yüzü çevrelemez. Saç çizgisi denilen bu çerçeve yüzün yapısıyla uyumlu bir şekilde girintiler ve çıkıntılar oluşturması gerekir.

DOĞAL GÖRÜNÜMDE KRİTERLER

Aynı şekilde saç birdenbire alın bölgesinin üzerinde aynı yoğunlukta fırça gibi çıkmaz. İnceden yoğuna doğru estetik bir şekilde tepe noktasına doğru ilerler. Bunun için dikkat edilmesi gereken nokta ise alın çizgisini tekli saç kökleriyle başlatmaktır. Donör bölgeden alınan her saç kökünden 1-3 saç çıkar. Alınan greftlerde kök analizi yapılarak tekli saç köklerinin ayıklanarak alın çizgisi başlatılmalıdır. Tepe noktasına doğru çoklu saç barındırdan greftler ekilmelidir. Tıpkı doğal saçlarda olduğu gibi.