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Saç ekiminde tasarım önemli

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 12.06.2019 15:05 | Son Güncelleme

Saç ekimi tasarımında dikkat edilmesi gerekenleri Op. Dr. Güncel Öztürk ‘e sorduk. Cerrahi teknikler ile saç dökülmesi tedavileri estetik cerrahinin bir alanıdır. Çünkü tüm estetik ameliyatları gibi saç ekimi de bir sanattır. Ve mutlaka kişiye özel olarak tasarlanması gerekir.

Saç ekiminde tasarım önemli

Çok sayıda saç ekim merkezi var ve ne yazık ki birçoğunda fabrikasyon saç ekim operasyonları yapılıyor. Bunun sonucunda da fırça gibi duran, kişinin yüzüyle hatta yaşıyla uyumlu olmayan ve kişileri memnun etmeyen sonuçlar ortaya çıkıyor.

SAÇ TASARIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Oysaki saç ekim işleminde dikkat edilmesi gereken ve doğru planlanması gereken birçok detay var. Saç çizgisi, saçın çıkış yönü ve yoğunluğu gibi… Tek telin bile ters yönde olmasının ne kadar rahatsızlık verdiğini ve yatırmak için ne kadar uğraştığınızı düşünün. Bu durumun tüm yüz çevrenizde ve tepe bölgenizde böyle olduğunu hayal edin.

Herkese aynı saç ekim işlemi yapılamaz. Yapılsa da doğal ve estetik durmaz. Kişinin yüz yapısına göre saç çizgisi tıpkı bir harita gibi girinti ve çıkıntılar yapar. Yusyuvarlak bir şekilde yüzü çevrelemez. Saç çizgisi denilen bu çerçeve yüzün yapısıyla uyumlu bir şekilde girintiler ve çıkıntılar oluşturması gerekir.

DOĞAL GÖRÜNÜMDE KRİTERLER

Aynı şekilde saç birdenbire alın bölgesinin üzerinde aynı yoğunlukta fırça gibi çıkmaz. İnceden yoğuna doğru estetik bir şekilde tepe noktasına doğru ilerler. Bunun için dikkat edilmesi gereken nokta ise alın çizgisini tekli saç kökleriyle başlatmaktır. Donör bölgeden alınan her saç kökünden 1-3 saç çıkar. Alınan greftlerde kök analizi yapılarak tekli saç köklerinin ayıklanarak alın çizgisi başlatılmalıdır. Tepe noktasına doğru çoklu saç barındırdan greftler ekilmelidir. Tıpkı doğal saçlarda olduğu gibi.

Bunun dışında alınan saç köklerinin çıkış yönü de çok iyi belirlenmeli ve ekim işlemi doğal saçların çıkış yönüyle uyumlu bir şekilde ekilmelidir. Böylece saç tellerinin hiçbiri ayrı yönlere bakmaz, şekil vermede sıkıntı yaratmaz ve kullanım kolaylığı sağlar.

En önemlisi ise Sağlık Bakanlığı’nda onaylı cihaz ve alet kullanılmalı, cerrahi bir işlem olduğu için de tam teşekküllü bir sağlık merkezinde yapılmalıdır.

SAÇ EKİMİ TEKNİĞİ SEÇİMİ

Saç ekiminde uygulanan birçok modern teknik var. Bu tekniklerden de kişiye en uygun olanı seçilmelidir. FUE, Ice Graft, FUE Gold, Perkütan, DHI gibi modern teknikler arasından en uygun olanı yapılan saç analizlerinin ardından hastayla birlikte seçilmelidir.

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