Saç ektiren Sercan Yıldırım'ın uzun saçları olay oldu! "Saçları hemen kes"

Survivor All Star'dan erken elenen eski futbolcu Sercan Yıldırım sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Adaya gitmeden önce Nihan Yönel ile evlenen Sercan Yıldırım şu sıralar eşiyle birlikte tatil yapıyor. Geçtiğimiz yıllarda saç ektiren Survivor Sercan yeni imajıyla dikkat çekti.

Sercan Yıldırım önce uzayan saçlarına Afrika örgüsü yaptırdığı hallerini paylaştı ardından ise örgüsüz toplanmış saçlarıyla verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

Ancak Survivor Sercan'ın tarzı pek de beğenilmedi. İşte Sercan Yıldırım'a gelen yorumların bazıları:

Saçlarını kes hiç yakışmadı kardeşim

Tamam anladık saçın var bizim yok

Saç protez herhalde bu kadar kısa sürede uzaması imkansız yoksa...

Saçların çok kötü oldu

Bu saçlar olmadı



