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Saç saça baş başa kavga ettiği iddia edilen İrem Derici'den olay sözler: "Tırnakları kemirerek izlemeye devam!"

14.09.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile tartışarak karakolluk olduğu iddia edilen İrem Derici'den dikkat çeken bir paylaşım geldi. Ünlü şarkıcı paylaşımında "Tırnaklarınızı kemirerek izlemeye devam edebilirsiniz, bu hep böyle oldu ve hep de böyle olacak" ifadelerine yer verdi.

Kısa süre önce eski Survivor yarışmacısı Atakan Işıktutan'dan ayrılan ünlü şarkıcı İrem Derici gündem olmaya devam ediyor. İş insanı Sevda Dedeman ile Nişantaşı'ndaki bir güzellik merkezinde girdiği sözlü tartışmanın kavgaya dönüştüğü yönünde iddiaları yalanlayan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabında dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu.

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Konser fotoğraflarına yer veren İrem Derici, paylaşımına şu notu düştü:

"Şimdi şöyle oluyor, siz g.... element uydurup ‘kudurdukça’ ben güçleniyorum, başarılarıma başarı katıyorum. Tırnaklarınızı kemirerek izlemeye devam edebilirsiniz, bu hep böyle oldu ve hep de böyle olacak.

Beton Derici’den herkese iyi geceler!"

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NE OLMUŞTU?

Şarkıcı İrem Derici'nin bir güzellik merkezinde karşılaştığı iş insanı Sevda Dedeman ile kavga ettiği öne sürülmüştü.

Sekreterin kafasına saksı isabet ettiği için ikilinin karakolluk olduğu da iddialar arasında bulunuyordu.

Derici, hakkında çıkan kavga haberini yalanlayarak yasal yollara başvuracağını şu sözlerle ifade etmişti:

"Bugün de böyle bir deliliğe uyandım. Beyefendi siz hasta mısınız? 12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadarını görmedim. Size yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız. Vazolar, karakollar abi ne yaşıyorsunuz siz? Gram utanmanız da yok, şu kadar yıldır tanıdığınız Özgür Aras'ı (basın danışmanı) bile arayıp var mı doğruluk payı diye sormuyorsunuz bile. Sevda Hanım'ı da bu muazzam kurgu haberinizle tanımış oldum bu arada merhabalar Sevda Hanım. Size de sabah sabah kolay gelsin bu muazzam haberle"

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Ünlü isim bir süre sonra da saksı karesini paylaşarak haberle dalga geçmişti.

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