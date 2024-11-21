Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı! ''Beni Premier Lig'e getirmek istiyordu ama...''

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı ve kısa süre içerisinde gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine takarak rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Sacha Boey'in açıklamaları;

SAKATLIĞI HAKKINDA

Yaşadığı tahlihsiz sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, "İyiyim, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Amacım Augsburg maçı için, yani bir sonraki Bundesliga maçında kadroya dönmek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SÖZLERİ

Türk taraflarlarının baskısına vurgu yapan Boey, "Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü. En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

TRANSFER İTİRAFI

Teknik direktörü Vincent Kompany'nin Burnley'de çalıştığı dönemde kendisini Premier Lig'e getirmeye çalıştığını itiraf eden fransız sağ bek, "Çok iyi bir ilişkimiz var ve aynı dili konuşuyor olmamız değişimi kolaylaştırıyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi beni Premier Lig'de Burnley'e getirmek istiyordu ve uzun süredir benimle ilgileniyordu. Hayatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Şimdi Münih'te bir araya geldik ve bu çok hoş." dedi.

BOEY'İN BU SEZON Kİ RAKAMLARI

Bu sezon Sacha Boey, Alman ekibi ile sadece 2 maçta 129 dakika süre aldı. Fransız oyuncu, söz konusu dakikalar içinde 1 asist yaptı.