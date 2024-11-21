SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı! ''Beni Premier Lig'e getirmek istiyordu ama...''

Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı! ''Beni Premier Lig'e getirmek istiyordu ama...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
21.11.2024 17:08
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken ve Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, Alman basınına çarpıcı itiraflarda bulundu. Fransız futbolcu, sarı - kırmızılı takımdan bahsederken, teknik direktörü Vincent Kompany'nin kendisini Premier Lig'e götürmek istediğini ifade etti.

Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı! ''Beni Premier Lig'e getirmek istiyordu ama...''

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı ve kısa süre içerisinde gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine takarak rekor bedelle Bayern Münih'e transfer olan Sacha Boey, Alman basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Sacha Boey'in açıklamaları;

SAKATLIĞI HAKKINDA

sacha-boey-fc-bayern-munchen-2023-2024-1706625817-127883

Yaşadığı tahlihsiz sakatlıklar nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan Boey, "İyiyim, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Amacım Augsburg maçı için, yani bir sonraki Bundesliga maçında kadroya dönmek." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY SÖZLERİ

Screenshot_6

Türk taraflarlarının baskısına vurgu yapan Boey, "Galatasaray taraftarları gerçekten olağanüstü. En iyi anım kesinlikle şampiyonluğu birlikte kazandığımız anlardı. Türkiye'den ayrıldığınızda baskı artık sizi etkilemiyor; orada o kadar büyük bir baskı var ki, sonrasında herhangi bir yerde oynayabilirsiniz. Mesela Almanya'da statlar doluyken çok iyi hazırlanıyorum çünkü her şeyi Türkiye'de yaşadım. Büyük bir taraftarın önünde oynamanın ne demek olduğunu biliyorum." şeklinde konuştu.

TRANSFER İTİRAFI

bf05754d619244c7a7ad59e03f4eb532

Teknik direktörü Vincent Kompany'nin Burnley'de çalıştığı dönemde kendisini Premier Lig'e getirmeye çalıştığını itiraf eden fransız sağ bek, "Çok iyi bir ilişkimiz var ve aynı dili konuşuyor olmamız değişimi kolaylaştırıyor. Ve sizin de söylediğiniz gibi beni Premier Lig'de Burnley'e getirmek istiyordu ve uzun süredir benimle ilgileniyordu. Hayatta hiçbir şey tesadüfen olmaz. Şimdi Münih'te bir araya geldik ve bu çok hoş." dedi.

BOEY'İN BU SEZON Kİ RAKAMLARI

Screenshot_7

Bu sezon Sacha Boey, Alman ekibi ile sadece 2 maçta 129 dakika süre aldı. Fransız oyuncu, söz konusu dakikalar içinde 1 asist yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
bayern munich galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Arabasını hurdaya veren bu araçları alabilir

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Erdoğan açıkladı, asgari ücret zammında tahmin değişti! Yüzde 45...

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Neymar'ın doktoruna gitti, müjdeyi verdi! Icardi derbide sahada

Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı!

Sacha Boey'den bomba Galatasaray ve transfer itirafı!

Antrenörden futbolcuya dayak! 'Gebertirim seni...'

Antrenörden futbolcuya dayak! 'Gebertirim seni...'

Arda Turan'ın Atletico Madrid hayali: ''Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra...''

Arda Turan'ın Atletico Madrid hayali: ''Simeone kulüpten ayrıldıktan sonra...''

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Teknoloji severlere müjde! Heyecanla beklenen o indirim burada

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.