Sacha Boey devleri peşine takınca, Okan Buruk devreye girdi! "Hiç bir yere gidemezsin"

Trendyol Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da da devre arası takviyeler yapılması beklenirken, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

"SEZON SONUNU BEKLE"

Sarı-Kırmızılılar'da performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptığı öğrenilen Okan Buruk'un "Büyük hedeflerimiz var. Ligde ve Avrupa'da sana ihtiyacım olacak. Sezon sonunu bekle" dediği öğrenildi.

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İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.





