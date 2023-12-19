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  4. Sacha Boey devleri peşine takınca, Okan Buruk devreye girdi! "Hiç bir yere gidemezsin"

Sacha Boey devleri peşine takınca, Okan Buruk devreye girdi! "Hiç bir yere gidemezsin"

19.12.2023 13:46 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'daki müthiş performansıyla birçok dev kulübü peşine takan Sacha Boey için teklifler gelmeye devam ederken Buruk yıldız oyuncu ile özel bir görüşme gerçekleştirerek kendisine ihtiyacı olduğunu belirtti. İşte detaylar...

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de devre arası yaklaşırken transfer hareketliliği de iyiden iyiye hissedilmeye başlandı. Şampiyonluğun en büyük adaylarından olan Galatasaray'da da devre arası takviyeler yapılması beklenirken, bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor.

"SEZON SONUNU BEKLE"

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Sarı-Kırmızılılar'da performansıyla dikkat çeken isimlerin başında gelen Sacha Boey ile özel bir görüşme yaptığı öğrenilen Okan Buruk'un "Büyük hedeflerimiz var. Ligde ve Avrupa'da sana ihtiyacım olacak. Sezon sonunu bekle" dediği öğrenildi.

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İki oyuncuyla yapılan görüşmenin olumlu geçtiği öğrenildi. Sezon başında birçok takımla adı anılan Boey, istenilen teklif gelmeyince takımda kalmıştı.

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