SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sacha Boey için Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Sacha Boey için Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
01.11.2024 21:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'daki performansıyla dikkat çeken ve Alman devi Bayern Münih'e rekor bir bedelle transfer olan Sacha Boey, burada yaşadığı talihsiz sakatlıklar nedeniyle formasından uzak kalmıştı. Türkiye'ye geri döneceği yönünde iddialar ortaya atılırken, sarı-kırmızılı kulüpte yeni gelişmeler yaşandı. İşte detaylar...

Sacha Boey için Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor
Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Bayern Münih
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine takmış ve Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e transfer olmuştu. Öte yandan son zamanlarda Türkiye'ye geri döneceği yönünde haberler çıkan Fransız futbolcu için Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ SÖZ KONUSU

boey

Bayern Münih, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey'i Ocak ayında kiralık olarak gönderebilir. Alman devinin, Fransız futbolcu için gelecek kiralık teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. Alman devi, 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir kulübe göndermek istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

GALATASARAY DEVREDE

Screenshot_9

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Fransız yıldız Sacha Boey'i kiralamak için fırsat kolluyor ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Küçük ayrıca, kulübün Boey'in menajeriyle de yakın bir ilişki içinde olduğunu vurguladı.

BAYERN MUNIH KARİYERİ SADECE 4 MAÇ

sascha-boey-2425

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Boey, Alman ekibi ile sadece 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Sacha Boey bayern munih galatasaray
En Çok Okunan Haberler
Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Dünya nefesini tuttu: 5 Kasım'daki ABD seçimlerine kilitlendi... Bir aday öne geçti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na dava! Dilekçe mahkemeye verildi

Fenerbahçe'de tarihi hamle!

Fenerbahçe'de tarihi hamle!

Galatasaray'a müjde üstüne müjde!

Galatasaray'a müjde üstüne müjde!

Neden oynamıyor? Real Madrid cephesinden sürpriz açıklama!

Neden oynamıyor? Real Madrid cephesinden sürpriz açıklama!

Kamera karşısına geçtiler... İtiraf üstüne itiraf!

Kamera karşısına geçtiler... İtiraf üstüne itiraf!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Gülümseten Kasım başladı! Ünlü markalardaki indirimler burada

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

Yeni imza kokunuz olacak: Dunhill Arabian Desert yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.