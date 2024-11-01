Sacha Boey için Bayern Münih defteri kapanıyor! Galatasaray eski yıldızına kavuşuyor

Galatasaray'ın Fransız ekibi Rennes'den kadrosuna kattığı Sacha Boey, kısa süre içerisinde gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine takmış ve Süper Lig rekoru kırarak Bayern Münih'e transfer olmuştu. Öte yandan son zamanlarda Türkiye'ye geri döneceği yönünde haberler çıkan Fransız futbolcu için Galatasaray'da yeni bir gelişme yaşandı.

TAKIMDAN GÖNDERİLMESİ SÖZ KONUSU

Bayern Münih, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle kadroya girmekte zorlanan Sacha Boey'i Ocak ayında kiralık olarak gönderebilir. Alman devinin, Fransız futbolcu için gelecek kiralık teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürüldü. Alman devi, 24 yaşındaki sağ bek oyuncusunu düzenli forma giyebileceği bir kulübe göndermek istediği de gelen bilgiler arasında yer aldı.

GALATASARAY DEVREDE

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Galatasaray, Fransız yıldız Sacha Boey'i kiralamak için fırsat kolluyor ve oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Küçük ayrıca, kulübün Boey'in menajeriyle de yakın bir ilişki içinde olduğunu vurguladı.

BAYERN MUNIH KARİYERİ SADECE 4 MAÇ

Sakatlıklardan başını kaldıramayan Boey, Alman ekibi ile sadece 4 maça çıktı ve 1 asist yaptı.