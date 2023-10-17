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Sacha Boey için milli takım ihtimali vardı! Resmi açıklama kısa süre içinde geldi

17.10.2023 16:56 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'ın başarılı futbolcusu Sacha Boey'in Fransız Milli Takımına seçilmemesi futbol dünyasında büyük sürpriz olarak nitelendirilmişti. Yıldız oyuncunun adı hem Türkiye hem de Kamerun Milli Takımıyla anılırken, Kamerun cephesinden jet hızında bir açıklama geldi.

Sacha Boey

Sacha Boey

FRA Fransa
Yaş: 23 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Sacha Boey'in milli takım tercihi merakla bekleniyor. Fransa'nın kadrosuna seçilmeyen yıldız oyuncunun bir hayli kırgın olduğu ve başka tercihleri düşünmeye başladığı ifade edildi. Kamerun cephesinden Sacha Boey ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

KAMERUN'DAN AÇIKLAMA

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Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, sağ bek pozisyonu için bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.

"SAĞ TARAF İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

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Song, açıklamasında, "Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Sacha Boey bu isimlerden bir tanesi. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelletto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum." dedi.

MONTELLA'DAN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

Sacha_Boey_Galatasaray_2022-23

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da Letonya maçı öncesi, "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" şeklinde soru yöneltilmişti. İtalyan teknik adam, bu soruya, "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." cevabını vermişti.

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