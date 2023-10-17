Sacha Boey için milli takım ihtimali vardı! Resmi açıklama kısa süre içinde geldi

Sacha Boey'in milli takım tercihi merakla bekleniyor. Fransa'nın kadrosuna seçilmeyen yıldız oyuncunun bir hayli kırgın olduğu ve başka tercihleri düşünmeye başladığı ifade edildi. Kamerun cephesinden Sacha Boey ile ilgili yeni bir açıklama geldi.

KAMERUN'DAN AÇIKLAMA

Kamerun Teknik Direktörü Rigobert Song, sağ bek pozisyonu için bazı isimlerle görüştüğünü açıkladı.

"SAĞ TARAF İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ SÜRÜYOR"

Song, açıklamasında, "Sağ taraf için görüşmelerimiz sürüyor. Sacha Boey bu isimlerden bir tanesi. Stoper olarak bazen sağ tarafta oynamıştım. Aynı reflekslere sahip değilsiniz ama yine takıma bir şeyler katabiliyorsunuz. Bence Castelletto bir sağ bekin dinamizmine sahip olmasa da rolünü iyi oynadı. Biraz daha etkili bekler istiyoruz ama o da iyi oynadı. Onun performansından memnunum." dedi.

MONTELLA'DAN SACHA BOEY AÇIKLAMASI

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'ya da Letonya maçı öncesi, "Sacha Boey'i milli takıma almayı düşünür müsünüz?" şeklinde soru yöneltilmişti. İtalyan teknik adam, bu soruya, "Ben hep gerçek olan şeyleri konuşurum. Çok iyi bir futbolcu ama FIFA kurallarını doğru biliyorsam, bir futbolcunun kimlik değiştirebilmesi için 5 sene gerekiyor. 2 senedir Türkiye'de. Zamanı gelince değerlendirme yaparız." cevabını vermişti.





